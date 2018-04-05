Фото: пресс-служба Минсельхоза России
Встреча губернатора Алтайского края Александра Карлина и главы федерального Минсельхоза Александра Ткачева прошла 4 апреля в Москве — во время общения руководитель региона вручил министру орден "За заслуги перед Алтайским краем".
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Александр Ткачев поблагодарил аграриев Алтайского края за хорошие результаты, достигнутые в прошлом году, и отметил: "У Алтайского края хорошие показатели. Более того, вы наращиваете производство".
Губернатор, в свою очередь, рассказал, что урожай зерна в крае в прошлом году составил около 5,4 миллиона тонн, сахарной свеклы аграрии края второй год подряд собрали больше миллиона тонн.
Также были достигнуты высокие показатели производства гречихи, подсолнечника и других сельхозкультур.
Александр Карлин поблагодарил министра за предоставление сельхозпредприятиям государственной поддержки в рекордные сроки. Напомним, что с начала года до алтайских аграриев довели 1,45 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.
"Открытие Минсельхозом России финансирования уже в феврале позволило оказать крестьянам Алтайского края столь необходимую помощь. Кроме того, Минсельхоз России на 34% увеличил для нашего края лимиты поддержки на привлечение льготных краткосрочных кредитов. Выделено уже 447 миллионов рублей. По нашим подсчетам, эта мера позволит привлечь в 2018 году льготных краткосрочных кредитов на сумму 8,3 миллиарда рублей, то есть в два раза больше, чем в прошлом году", — подчеркнул губернатор.
Комментарии
Ну вот... всё больше и больше медалек вешают друг дружке.
Министр выделил государственное финансирование. Это ж подвиг, а не его работа!
5.04.2018 11:04
Павсекакий
Представляете, как у министра тряслась рука подписывая документ на выделение государственного финансирования! Столько денег и мимо кармана чиновников!
"Столько денег и мимо кармана чиновников!"
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Не факт, что мимо и вообще его семья владеет агробизнесом.
Регулирует там, где зарабатывает. Это ж песня!
А теперь я вам расскажу как обстоят дела в Алтайском крае на самом деле. Урожай на самом деле очень большой, но к сожалению цена очень низкая. Мы берем кредиты чтобы перекрыть прошлогодние затраты, но и тут проблема 5% кредит теперь очень сложно получить, если раньше нам его выдавали за 1 месяц, то теперь ждем 3 месяц, а его все и нет, а солярку уже надо было купить, все-таки май не за горами. Проблем нет только у крупных холдингов, и то не факт, даже рапс с соей их тоже не спасает. Итог этого года - ни новой техники не купили, ни кредит получить не можем. И так почти в каждом хозяйстве. И Алтайский край не подписал соглашение на тариф на ЖД доставку, поэтому и цена низкая. Александр Богданович, мы все делаем от нас зависящее, но и вы услышьте нас !!!!
Да на хрена вы ему нужны!. Они вон медали раздают друг другу как жареные пирожки, это ж доплаты и льготы, каких немеряно и так.