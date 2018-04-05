30-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и сообщила, что неизвестная похитила у нее 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Оказалось, что женщина нашла в интернете объявление о продаже щенка породы шпиц. Горожанка связалась с владелицей собаки по номеру телефона, указанному в объявлении. Продавец представилась заводчиком собак и сказала, что находится в Москве. Щенка она обещала отправить на самолете. Но для этого ей нужно было перечислить деньги. Жительница Барнаула так и сделала.
В указанное время молодая женщина прибыла в аэропорт и выяснила, что никаких собак на рейсе из Москвы на борту самолета не было. Потерпевшая начала звонить на телефоны "лже-продавца", но они были недоступны, объявление о продаже удалено.
Девушка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
лохуша
Слава богу, одним блоховозом, срущим во дворе где попало, меньше будет. И у одного зоофила денег поменьше стало.
Ничему жизнь не учит, сколько случаев, а народ ни как на ус не мотает.
Покупать и продавать надо по старинке при личной встрече и у проверенных людей.
Тупые зоофилы. Даже если без обмана, но отдавать 16 тыщ за псину? Это паклю надо вместо мозгов иметь.
16 тыщ - халява за шпица!
Тем более, за шпица, отправленного на самолете из москвы))
фейк