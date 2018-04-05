Возгорание магазина игрушек Rich Family произошло в ночь на четверг, 5 апреля, в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00.15. Пожар был локализован в 1.25. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Магазин расположен на улице Кремлевской.
В ликвидации пожара задействовано 67 сотрудников МЧС, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
Комментарии
Щас ещё недели три про каждый пожар будут трубить, пока не надоест. Потом всё уляжется, до следующего крупного пожара, а потом по-новой:
"Пьяный сторож дядя Петя уснул с цигаркой, она выпала изо рта и упала на портки! Площадь возгорания составила 15 квадратных сантиметров! Портки на выброс! Пожар потушил сам дядя Петя! Ущерб составил 2 советских рубля и 35 советских копеек (стоимость портков)!"
Так в России количество пожаров более чем в два раза выше чем в цивилизованных странах.
и откуда некоторые знают, про количество пожаров в цивилизованных странах? где же им сообщают то...
а там все слаще ...в цивилизованных.