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Новости

США намерены ввести санкции против шести российских олигархов

, ИА "Амител"
Имена тех, против кого могут ввести санкции, не называются

Фото: pixabay.com

Америка намеревается до конца недели ввести санкции в отношении российских бизнесменов за "вмешательство в выборы". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Fox News.

Имена тех, против кого, возможно, будут введены санкции, не называются. Однако издание The Washington Post сообщает, что это будут как минимум шесть человек. 

Отметим, что в прошлом месяце Америка добавила в санкционный список 19 российских граждан и 5 юридических лиц. Их также обвинили во вмешательстве в выборы в США, против указанных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.04.2018 11:49
- гость -

Вот на сколько американцы подлые люди, теперь олигархам придется увеличить темпы грабежа дорогих россиян.

0  0
5.04.2018 11:50
гость

Не удобно перед нашими олигархами, возможно среди них есть хорошие люди, но вот санкции США против них мне нравятся. У них не будет соблазна вывезти капитал в США, а это же хорошо. Вот санкции США против российских предприятий это плохо, а вот против их владельцев, думаю, даже хорошо

0  0
5.04.2018 11:57
- гость -


5.04.2018 11:50
гость
Не владельцев, а воров и грабителей. Если у вас украли машину и квартиру, то воры теперь владельцы, что ли?

0  0
5.04.2018 11:57
гость

5.04.2018 11:49
- гость -

Темпы грабежа всегда максимальны и от США не зависят. Зависят от возможностей сесть, а потом выйти по помилованию, есть и такие олигархи. Чем возможности сесть меньше, тем темп будет больше и от США он не зависит

0  0
5.04.2018 11:58
- гость -

Ну ждем от вовы ответных антироссийских санкций. За корешей своих он точно вступится, налоги им отменит и еще каких-нибудь ништяков...а расхлебывать будет народ...

0  0
5.04.2018 12:01
гость

5.04.2018 11:58
- гость -

Он их не раз предупреждал, не балуйтесь с вывозом бабок, кто не слушался, он не виноват

0  0
5.04.2018 12:04
гость

5.04.2018 11:57
- гость -

Все такого рода владельцы воры и грабители. Сначала Дикий Запад, потом, типа Цивилизованный. Этот период называется первоначальное накопление капитала, он был и на Западе. Только у нас на 150 лет позже. После первоначального накопления капитала начинается цивильный капитализм, бывшие накопители становятся владельцами

0  0
5.04.2018 12:07
- гость -

Вот на сколько американцы подлые люди, теперь олигархам придется увеличить темпы грабежа дорогих россиян.

Для тех кто в танке, это сарказм

0  0
5.04.2018 12:19
гость

Темпы грабежа всегда максимальны и от США не зависят

Для тех, кто плохо учился, это факт

0  0
5.04.2018 12:43
Грантштейн

А лично я поаплодирую администрации Трампа.
Правильно делают.
Тупых надо учить.
Не понимают? Тогда надо отнимать у них деньги.
Всем давно было сказано: возвращайте бабло в российскую юрисдикцию, в противном случае у вас возникают непропорциональные риски. Не услышали? ОК, держите.

И понятно, что пресловутое якобы вмешательство в выборы в США - это фальшивый предлог. Истинная цель - это настроить финансово-экономическую "элиту" против Путина. Не удалось его снести через подконтрольных политиков, тогда надо попытаться внести раскол через экономику.

Я же считаю, что чем меньше во власти таких олигархов, которым есть чего терять на Западе, тем лучше и самой власти, и стране. Уменьшается потенциальная пятая колонна.

0  0
5.04.2018 12:58
Павсекакий

"Истинная цель - это настроить финансово-экономическую "элиту" против Путина."
------
Ага, и всё потому, что он защищает интересы России. А какие, кстати? Польза где от этого?

0  0
5.04.2018 12:58
гость

Есть же санкции, которые нравятся и тем, кто голосовал и тем, кто не голосовал. Какие хорошие санкции

0  0
5.04.2018 13:00
гость

5.04.2018 12:58
Павсекакий

Русофобам, например, не нравится

0  0
5.04.2018 13:20
- гость -

"Всем давно было сказано: возвращайте бабло в российскую юрисдикцию, в противном случае у вас возникают непропорциональные риски. Не услышали? ОК, держите."
=======================
Путин подписал скандальный «закон Тимченко»
Теперь подсанкционные бизнесмены смогут отказываться от налогового резидентства России

04.04.2017 в 11:22, просмотров: 19508

Согласно тексту закона, «если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством <...>, такое физическое лицо независимо от срока нахождения в Российской Федерации может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом РФ, если в этом налоговом периоде это лицо являлось налоговым резидентом другого государства». Для этого физическому лицу из санкционных списков достаточно лишь написать заявление, чтобы также получить возмещение налогов, выплаченных в РФ с 2014 года.

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5.04.2018 13:33
Грантштейн

5.04.2018 13:20
- гость -
Можете сколько угодно спекулировать этим Законом. Дело в том, что вы можете посмотреть список тех, против кого тогда были введены санкции, там были и владельцы фирм, которые работали на ТЭК России, на ВПК России. Для этого и приняли закон - чтобы облегчить их потери. И то, только ту сумму налогов, что они уплатили в РФ в определенный период. То есть, они обязаны были оплатить, а потом, согласно облегченного налогового режима, написать заявление на возврат из бюджета в размере фактически уплаченных сумм.
А если эти олигархи что-то потеряют на Западе, то им никто этого не вернет, не придумывайте.

0  0
5.04.2018 13:48
- гость -

5.04.2018 13:33
Грантштейн
А если эти олигархи что-то потеряют на Западе, то им никто этого не вернет, не придумывайте.

С трудом верится.

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