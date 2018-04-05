Фото: abnews.ru
Проект закона о запрете производства и продажи алкоголя в ПЭТ-таре объемом свыше 0,5 литра внесли в Государственную думу, передает ТАСС.
Такое ограничение предлагается ввести для всей алкогольной продукции, за исключением экспортной.
Напомним, что в настоящее время в России запрещены производство, оборот и розничная продажа алкогольной продукции в таре из полиэтилентерефталата объемом более полутора литров.
Авторы нового законопроекта уверены, что вето на розничную продажу алкоголя в полимерной потребительской таре более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.
Комментарии
Это будет способствовать обогащению изготовителей бутылок и мусорных королей.
Бред какой-то
Вы введите алкоголь по талонам блин, тогда это хоть как то будет способствовать снижению алкоголизации.
А эти все меры - лишний гемор для продавцов и покупателей. И обогащение производителей тары.
Блин, чтоб купить 5 литров пива, надо 10! этих бутылочек.... Удобно офигеть.
Лучше бы порошковое пиво запретили, а не полтарашки
вместо создания рабочих мест, развития социальной инфраструктуры и т.п., эти дармоеды могут додуматься только до того, в какую тару нужно разливать алкоголь...вот и вся их работа
Настоящие алкоголики пиво водой считают. А пьют они исключительно водку-палёнку, самогон и вунфырики.
и Вы за этих де би ло в голосовали.......
там была строчка...-- кроме импортной...--- так что лоббируется импортный производитель алкоголя в больших бутылях... не будет уменьшения бурдамаги на прилавках- будет замена отечественных на импортных.
В очередной раз убеждаюсь, что бога нет. Иначе бы он уже давно наказал этих содомитов от законотворчества..
5.04.2018 10:31
точный
похмелись неточный. и прочитай все сначала, а потом изучи разницу между импортом и экспортом
Чтобы бороться с алкоголизацией, нужно наоборот переносить акцент потребления на пиво и вина (примеров в мире масса), а запрет (и соот. рост цены) только толкает потребление в тень, к суррогатам и фальсификатам. ................. (с) Лавров
Несклько соображений:
1. Безусловно, речь в данном случае идет об удорожании питья пива. Насколько это оздоровит население вопрос дискуссионный, но совершенно точно увеличит расходы потребителя на покупку пива, и увеличит доходы производителей ПЭТ-тары, т.к. продать 10 бутылочек по 0,5 выгоднее, чем одну пятилитровую.
2. В традиционно пивных странах, да и в других развитых странах, не видел пиво в ПЭТ-таре. Только стекло или железная банка. В ПЭТе только в стаканы наливают. Хорошо это или плохо, вам решать. Но считается, что ПЭТ-тара вредна для хранимого в нем пива.
Особо умиляют комментаторы, которые в каждой новости вворачивают про выборы)
Успакойтесь, выборы уже прошли. Переголосовать не получится. Просто примите это как данность.
5.04.2018 10:38
Грантштейн
Успакойтесь, выборы уже прошли. Переголосовать не получится. Просто примите это как данность.
Я бы сказал не как данность, а как безысходность
Потом будут думать - что-то у нас мусора много стало, как бы его утилизировать. Раньше алкаш 2 по 2.5 бутылки в окно выкидывал, а щас будет 10 по 0.5 выкидывать. Бестолковые бараны даже на 5 минут вперёд последствия своих бестолковых действий не могут продумать.
Ну раз в ПЭТ нельзя будет как в СССР с 3х литровыми банками и бидонами ходить!!!
весеннее обострение у законотворцев продолжается, все им бабла мало
Пиво нужно пить правильно. Добрый человек пьет пиво весной, на пустыре, за забором, из трёхлитровой банки. И тольки разливное. ©
Грантштейн
считается, что ПЭТ-тара вредна для хранимого в нем пива.
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Мне попадалась научная статья, в которой описывалось, что при длительном хранении спиртосодержащих жидкостей в них удавалось находить химические соединения от бутылок. Сам же вред для здоровья человека от этих соединений в таких мизерных количествах не доказан. Само пиво в разы вреднее.
С другой стороны в случае хранения пива в ПЭТ в течении нескольких часов ничего не образуется. По крайней мере нет научных доказательств этого.
считается, что ПЭТ-тара вредна для хранимого в нем пива.
сколько вредного успеет выделиться из бутылки за 1,5-2 часа которые пройдут с момента покупки и до начала просмотра футбола??
Только тотальный запрет.
Пусть из пробирок пьют.
Потрясающая забота об окружающей среде((( Теперь же этой тары в разы больше будет в отходы идти...
Ту 10:53/10:56
Я не утверждаю, что вред существует. Я лишь упомянул о том, что есть такое мнение.
Бисфенол и фталаты, которые содержатся в ПЭТ-таре, считаются вредными субстанциями, потенциальными канцерогенами.
Так ли это на самом деле, я не знаю, ибо не специалист.
Я лишь обратил внимание, что ни в Германии, ни в Чехии пиво в "полторашках" не продают. Может не туда смотрел?)
Всё просто, ПЭТ бутылки делают из нефти. Себестоимость копеечная, оптом 4-5 рублей бутылка, в пивняках 8-10 руб. Это не борьба с алкоголизацией, это борьба за ваши денежки.
в Чехии продают ..))
например в Тэско Браник светлое 27,90 за 2л пэт
это 78р/2л ))
5.04.2018 11:22
- гость -
Возможно. Не претендую на истину в последней инстанции.
В основном же покупаешь в кафе/барах, там тара понятна. В магазинах редко покупал, но когда покупал, то не видел ПЭТ-емкости. В основном стеклобутылка и немного баночного.
В Германии, кстати, мне объяснили, что в основном домой покупают бутылочное, так как развит обратный прием стеклотары с зачетом стоимости в счет оплаты нового пива)
в Чехии так-же, стекло возвратное ))
но пэты продаются в больших магазинах, не запрещены , и бедные слои берут их, т.к. пиво в них на 5-7% дешевле чем аналогичное бутылочное за счёт меньших транспортных расходов.
Германия конечно в разы богаче и там только бутылка и банка, хотя я не думаю что пэты законодательно запрещены, просто нет спроса на такую тару.
Но считается, что ПЭТ-тара вредна для хранимого в нем пива.
Угу, особенно когда тебе на розлив наливают в 10 баклашек, которые выпиваются в этот же день. Одно дело производство в ПЭТ-таре, и совсем другая разница - розлив. Но нам к маразмам не привыкать.
5.04.2018 10:59
- гость -
Только тотальный запрет.
Пусть из пробирок пьют.
Халифату слова не давали.
Я лишь обратил внимание, что ни в Германии, ни в Чехии пиво в "полторашках" не продают. Может не туда смотрел?)
У них есть 1л. и немного более, только стекло. А во многих других (США например) в ПЭТ продается, в т.ч и большого объема.