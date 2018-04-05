Житель Кемерово Игорь Востриков на своей странице в Instagram опубликовал фото и видео ТЦ "Зимняя вишня" после пожара.
Мужчина провел фото- и видеосъемку внутри сгоревшего здания. На снимках кемеровчанина, который потерял в пожаре всю семью, видно, что на четвертом этаже уцелели только металлические конструкции. До трагедии там находилась детская развлекательная зона.
Эскалатор между вторым и третьим этажами упал на нижний.
Кроме фото, мужчина выложил в Сеть видео из кинозала, где спасатели обнаружили тела погибших людей. В этом месте остались только груды металла. Кемеровчанин также в комментариях к видео рассказал, где находились люди. По информации, которая известна Вострикову, люди находились у стены ближе к углу.
Комментарии
Извините конечно но этот крендель не похож на человека убитого горем от потери семьи
Гостю. А что по вашему должен делать отец семейства? Бухать?
Ему нужна помощь психолога, он неадекватен!!!
Не верю ему. Остальные родители настолько убиты горем, что их не видно и не слышно. А этот активный такой, бегает, интервью раздает .. в глазах ни капли боли. Когда у меня собака умерла, я больше переживала. Кстати, вся его семья пропала без вести. А может эта его семья где нибудь в Крыму живёт? А он зпл получает, влияя на умы граждан.
Страниц его семьи Толе нет а соцсетях. Ни одной. У него есть, но они ни о чем. Похож по поведению на фсбэшника))
Сограждане, остановитесь.
Его на пьедестал подняли, когда он обвинял в трагедии власть.
Когда же его взяли во все активистские группы, и власть показала ему процесс расследования, и что ничего не скрывается, он честно об этом и сказал.
И всё, понеслось гогно по трубам.
Вы его сейчас топчите только потому что он не обвиняет власть.
Вы вдумайтесь, у него ПЯТЕРО родных погибло. ТРОЕ родных детей. Он если наедине с собой останется, неивестно что с ним может случиться. Он сейчас своей активностью, участием в расследовании, убегаеит от самого себя, чтобы со своим горем наедине не остаться.
Никто не может представить, что у него сейчас в душе творится.
Некоторые мрази говорят, что его купили. Целых 25 миллионов дали. А что, если бы он власть винил, ему бы эти деньги, как и всем прочим пострадавшим, не дали бы? Да и о каких деньгах говорить, если нет семьи?
5.04.2018 11:09
- гость
А н должен соответствовать вашим представлениям о раздавленном горе человеке? А вы знаете, что люди все разные? А вы знаете, что не только ваше мнение правильное?
5.04.2018 11:28
- гость -
Дамочка, вымойте свой язык с мылом. Его семья на том свете. Я такого "Крыма" вам не пожелаю. Вы его зарплату ему давали? Зачем вы погань распространяете?
5.04.2018 11:33
- гость -
Да-да, фсбшник... И именно со смайликами.
Вам смешно?
Вы - нелюдь и мразь.
Будьте прокляты.
Страницы и его,и жены есть в вк.
Его поведение-результат защитной реакции.Ему нужна помощь специалиста.
Не надо писать-да я бы в такой ситуации ревел,умер от горя и тд. К счастью вы не в такой ситуации.
а у меня впечатление сложилось о нем, что именно эта деятельность теперь и является для него смыслом жизни теперь. Он же говорил уже не однократно - раньше боялся, теперь терять нечего, бухать не хочет как многие. Да и не зальешь горе никакой водкой наверное. как то так.
Его как ФСБшника везде пускают? Не тем он занят
5.04.2018 11:09
- гость -
согласен. похоже у чувака в голове мгновенно созрел план, как на этом заработать. Еще тушить не закончили, он уже в ток шоу красуется.
Вы вдумайтесь, у него ПЯТЕРО родных погибло. ТРОЕ родных детей. Он если наедине с собой останется, неивестно что с ним может случиться. Он сейчас своей активностью, участием в расследовании, убегаеит от самого себя, чтобы со своим горем наедине не остаться.
Никто не может представить, что у него сейчас в душе творится.
Полностью согласна. Остальным, подозревающим его в чем-то, искренне желаю никогда,слышите,НИКОГДА, не попасть в подобную ситуацию. Пусть горе обходит вас стороной.
Мужик, тебе сил справиться с этой трагедией.
Комменты ужас просто- кто то кого то грязью поливает, кто то подозревает, другие вообще вон других проклинают. Чел реально немного странно себя ведёт, все какой то публичности добивается вроде, но его как человека потерявшего разом вот так всю семью понять можно и самое главное нужно! Иначе мы все тут не люди , а волки какие то.
5.04.2018 11:47
Грантштейн
вы точно адекватны?
сыпете проклятьями как семечками...
к психологу сходите
Даже если он захотел денег-пусть убийцы платят, а то привыкли, взятки брать для них нормально, строить сараи, оформляя их как ТЦ тоже нормально, заманили людей развлекаловкой , закрыли двери и сожгли, как фашисты жгли деревни, сгоняя людей в один амбар, и ничего, плохой только один, тот , у которого убили семью, он должен миллиард требовать, а то щас ему наши суды с миллионными зарплатами назначат 100 000 для успокоения. Люди, очнитесь, за горло не его надо брать, а чиновников и владельцев бизнеса.
Смотрел единственный его репортаж про эвакуацию из залов: все бегут, вот кто заглянул в красный зал, люди начали выходить, тёмно ничего не видно, ну вы сами все поняли, НЕ ХОДИТЕ НА МИТИНГИ.
Теперь завёл страницу в инстаграме для борьбы с коррупцией.
5.04.2018 11:50
Леня
5.04.2018 11:51
- гость
Он участник группы активистов, которые от лица всех пострадавших участвуют в расследовании обстоятельств трагедии. Да, его везде пускают. Именно как представителя общественности. И именно как пострадавшего. Уж если не он пострадавший, то кто?
Люди, остановитесь. Найдите в себе человеческое, и не топчитесь по этому человеку. Не смейте.