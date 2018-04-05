Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова подписал меморандумы о сотрудничестве с Пекинским транспортным колледжем и Пекинским институтом информационных технологий. Образовательные организации договорились о реализации совместных программ среднего специального образования.
На прошлой неделе в Пекине (КНР) проходила Международная конференция образовательных организаций. Организатором мероприятия выступил Пекинский международный образовательный центр "ОУ ЛУ".
Целью этого мероприятия было укрепление связей с зарубежными вузами, разработка совместных образовательных и научных проектов, а также обмен опытом в сфере международного образования.
Алтайский государственный технический университет на конференции представляла Наталья Барышникова, заместитель директора института международного образования и сотрудничества по учебной и внеучебной работе, заведующая кафедрой "Русский язык как иностранный". Она презентовала образовательные программы АлтГТУ.
"Особый интерес китайские коллеги проявили к образовательным программам технологического колледжа АлтГТУ – "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования", "Информационные системы", – рассказывает Наталья Барышникова. – В АлтГТУ начата разработка программ производственных практик для студентов Пекинского транспортного колледжа и Пекинского института информационных технологий. Прохождение практик будет финансироваться Правительством КНР. Интерес китайских партнеров к российским образовательным программам вызван увеличивающимся количеством совместных русско-китайских предприятий, решающих задачи строительства".
Комментарии
Техническое образование в странах азии и америки очень слабое.
Стоит ли наших детей туда отправлять, большие сомнения.
По сути дела это обмен ради рейтинга, но вот беда что наши дети поедут туда и не научатся техническим наукам.