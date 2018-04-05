Фото: justcoolidea.ru
Пасха является самым главным православным праздником. Одна из интересных её традиций - украшение яиц. По преданию, Мария Магдалина пришла с вестью о воскрешении Иисуса к императору Тиверию и преподнесла ему подарок в виде белого куриного яйца.
Когда Мария рассказала Тиверию о том, что Иисус Христос воскрес, император только рассмеялся и сказал, что это так же невозможно, как и белому яйцу превратиться в красное. Не успел Тиверий закончить фразу, как яйцо в руках Марии Магдалины стало красным. С тех пор люди стали красить яйца в память об этом событии.
Как можно сейчас оригинально украсить яйцо, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
все картинки красивые.. но
ожидание и реальность вообще не совпадает))