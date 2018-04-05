Как на дрожжах: каким стал Индустриальный район Барнаула за 40 лет

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5 апреля 1978 года в Барнауле появился пятый по счету, самый молодой район города — Индустриальный. Его территория c подчинёнными сельскими населёнными пунктами составляет 129,9 кв. км. Население, по данным за 2017 год, 199 395 человек. При этом в далеком 1978 году здесь жили всего лишь 39 тысяч барнаульцев.
В настоящее время Индустриальный район граничит с Железнодорожным, Ленинским и Центральным районами города, а также с Павловским и Калманским районами Алтайского края.
В состав Индустриального района входят бывшие посёлки Новосиликатный и Куета. К территории района относятся сельские населённые пункты: село Власиха, посёлки: Новомихайловка, Берёзовка, Пригородный, Лесной.
По территории проходит более 242 улиц общей протяжённостью 233 км. Основные магистрали — Попова, Павловский тракт, Малахова, Георгиева, Антона Петрова, Энтузиастов. Кстати, именно на территории Индустриального района находится Барнаульский аэропорт им. Г.С. Титова.
Доля производства Индустриального района от общегородских показателей составляет 12 % . Пищевая и перерабатывающая промышленность — основная отрасль экономики района, на её долю приходится более половины объёмов выпуска продовольственных товаров Барнаула.
Большую роль играют предприятия так называемой Власихинской промзоны: ТЭЦ-3, кондитерская фабрика "Алтай", Барнаульский пивоваренный завод, Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельного домостроения.
К слову, Индустриальный район считается самой большой строительной площадкой города: более 50% современного строительства в Барнауле приходится на этот район. Характерной особенностью является активное освоение индивидуальной застройкой микрорайонов Солнечная Поляна, Запад-1, Спутник, Авиатор, Лесная Поляна, Октябрьский.
Комментарии
я свою старую лоджию увидел)
Плюсуюсь к гостю 11:10 )