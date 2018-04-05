Президента благотворительного фонда поддержки детей будут судить в Барнауле по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет "Алтайская правда".
В отношении президента возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Женщину обвиняют в том, что она похитила более 191 тысячи рублей средств краевого бюджета.
Следствие полагает, что женщина изготавливала и предоставляла в Центр занятости населения Барнаула заведомо ложные и недостоверные сведения и документы о прохождении стажировки выпускниками учреждений профессионального образования в рамках реализации краевой долгосрочной целевой программы. Таким образом, похищено более 191 тыс. рублей.
Комментарии
191 тыс.руб - смешно!!!
я тоже рассмеялась... чиновники спят -зарплата 450000 плюс у каждого бизнес. Вот сейчас новый губернатор кузбасса переписал свой бизнес на жену. Вот где смех. Вот в тему анекдот, кто гуся своровал -в тюрьму, кто миллиард -в депутаты
Садить надо всех, кто своровал. Даже 1 рубль воровать нельзя. Вор должен сидеть в тюрьме
И прикрылась то технично смертью сестры) Вроде,не придерешься) Оксана Едыкина,вы просто тва.....