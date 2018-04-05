Эксперты рассказали о том, как выросла стоимость билетов на самолеты с начала этого года, сообщает РИА "Новости".
Издание пишет, что средняя цена билетов на всех направлениях с вылетом из городов России в течение первых трех месяцев 2018 года составила 15,018 тысячи рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2017 года.
Таким образом, перелеты по России подорожали на 13% (с 7,598 тысячи до 8,576 тысячи рублей), международные — на 4,3% (с 21,272 тысячи до 22,192 тысячи рублей).
Между тем, по данным сервиса Туту.ру, средняя стоимость авиабилетов в России за первые три месяца этого года выросла на 1,6% — до 12,079 тысячи рублей. По России средняя цена билета выросла на 1,1% (9,909 тысячи рублей), за рубеж — на 5,2% (20,496 тысячи рублей).
Комментарии