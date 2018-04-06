В ближайшие выходные дни в музее занимательных наук "Как-так?" состоятся интересные шоу, которые стоит посетить вместе с детьми. Любопытные опыты завораживают и поражают воображение. Приходите и убедитесь сами!
Огонь, вода, земля, воздух — сколько же всего интересного вокруг нас! В воскресенье, 8 апреля, в 16 часов зрителям покажут научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Так, гости увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки и многое другое.
В воскресенье, 15 апреля, в 17 часов в музее "Как-так?" пройдет шоу Николя "Шоу в темноте". Чем отличается флуоресценция от фосфоресценции? Как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой? Что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света? Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут в этом интереснейшем шоу.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
Тел.: 8 (3852) 571-132
https://vk.com/kaktak22
http://kaktak22.ru/
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