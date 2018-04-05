Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в краже четырех километров проводов с линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Происшествие произошло в марте этого года в селе Петропавловское. Линии электропередачи расположены на территории одного из сельхозпредприятий. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.
Подозреваемому 32 года. Ранее он уже был судим. Мужчина рассказал, что взбирался на электрические опоры при помощи специальных приспособлений, которые взял на время у своего знакомого.
Похищенные провода правоохранители обнаружили и изъяли в одном из пунктов приема металла, который расположен в соседнем населенном пункте. По словам мужчины, за продажу проводов он получил 15 000 рублей.
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