Фото: пресс-служба Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Алтайский край полностью готов к эксперименту по развитию курортной инфраструктуры региона и взиманию курортного сбора, заявил губернатор Александр Карлин на всероссийском совещании, которое провел накануне в Москве министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Говоря о введении практики взимания курортного сбора, господин Кузнецов отметил, что этот эксперимент должен стать инструментом улучшения курортной инфраструктуры тех территорий и обязан быть прозрачным механизмом для тех, кто участвует в его реализации.
Губернатор Алтайского края, в свою очередь, подчеркнул: "Курортный сбор — это вполне цивилизованный, оправдавший себя на практике целого ряда государств дополнительный источник развития курортной инфраструктуры".
По словам главы региона, в крае в качестве территории проведения эксперимента определен город-курорт федерального значения Белокуриха.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что курортный сбор здесь начнут взимать с 1 мая текущего года. До конца 2018-го ставка сбора составит 30 рублей в день, а затем вплоть до окончания срока проведения эксперимента, то есть до 2022 года — 50 рублей.
"На сегодняшний день в Алтайском крае сформирована необходимая нормативно-правовая база для начала эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Определен механизм формирования Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края и целевого использования его средств. Разработан порядок формирования и ведения реестра операторов курортного сбора Алтайского края, а также порядок предоставления ежегодного отчета в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа о ходе этого эксперимента", — добавил губернатор.
Также напомним, что совсем недавно депутаты регионального парламента в первом чтении приняли законопроект о введении ответственности за неуплату курортного сбора. Документ предполагает наложение штрафных санкций в размере от 500 рублей до 15 тысяч рублей.
Комментарии
Надо начинать не с взимания денег, а с сервиса! Тогда будет тур кластер работать. А так какая-то утопия получается.