Канадские ученые выяснили, что употребление макаронных изделий не приводит к увеличению веса. Кроме того, по их мнению, регулярно употребляя макароны, человек может похудеть. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на EurekaAlert.
Сообщается, что был проведен метанализ 30 исследований. В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек. Все они употребляли макароны три раза в неделю. Средняя порция составляла около половины чашки стандартного размера. Через три месяца все добровольцы похудели на полкилограмма.
Медики сообщают, что макаронные изделия в сочетании со сбалансированной диетой не способствуют увеличению веса и жировых отложений. Ученые объясняют это низким гликемическим индексом этого продукта.
Комментарии
нормальные макароны - это сплошные углеводы, как-же от них похудеешь то? Ну еште конфеты тогда килограмами, там тоже сплошные углеводы. Если есть много углеводов - потолстеешь ещё как, нада наоборот их есть как можно меньше - вот тогда да.