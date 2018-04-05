Резкое потепление, которое произойдет в ближайшее время, приведет к усложнению паводковой ситуации в центральной части Сибири. Речь идет о республиках Алтай, Хакасия, Тыва, а также о территории Алтайского, Красноярского краёв, Кемеровской области. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского регионального центра МЧС России.
В этих регионах с 6 по 9 апреля потеплеет до +10... +15 градусов, местами до +18. Это вызовет интенсивное снеготаяние и разлив малых рек. В регионах возможны подтопления склоновыми стоками низменных участков местности, населённых пунктов, мостов и дорог.
"Аэромобильные группировки и авиация МЧС России на территории Сибири переведены в режим повышенной готовности", — сказано в сообщении ведомства.
В регионах рекомендовано предпринять меры профилактики подтоплений в жилье и на предприятиях жизнеобеспечения. Среди основных мероприятий – мониторинг изменения погодных условий, готовность дежурных и аварийно-спасательных служб, разъяснительная работа с населением, контроль состояния автодорог и наличие дорожной техники.
Напомним, по последним данным, 306 приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае. Подтопленных жилых домов в регионе нет. Подтопленные участки находятся в 25 населенных пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского, Первомайского районов.
Комментарии