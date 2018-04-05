Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Прокуратура Алтайского края опубликовала некоторые итоги проверок, которые были проведены в торговых центрах Барнаула после чудовищной трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
Так, например, проверки на территории Индустриального района выявили, что в ТРЦ "Огни" неисправна автоматическая система пожаротушения, противопожарный водопровод, система оповещения и управления эвакуацией не работает в автоматическом режиме.
"В ТРЦ "Весна", ТРЦ "Европа", ТРЦ "Волна" выявлено отсутствие вторых эвакуационных выходов, несоответствие ширины путей эвакуации в некоторых торговых помещениях требованиям законодательства, устройство эвакуационных выходов через складские помещения, устройство дверей не по ходу эвакуации", — констатируют в надзорном ведомстве.
Ранее также сообщалось о выявленных нарушениях в крупнейшем барнаульском ТРЦ "Арена". В прокуратуре указывали, что здесь налицо неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами.
А вот в Октябрьском районе краевой столицы прокуроры вместе с экспертами от МЧС проверили ТРЦ "Пионер". Специалисты установили, что здесь не все помещения защищены автоматической установкой пожаротушения.
Кроме того, по данным прокуратуры, в ТРЦ не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а в некоторых торговых залах не предусмотрен второй эвакуационный выход из помещения.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли десятки людей. Официально была подтверждена гибель 64 человек.
Сразу после произошедшего губернатор Александр Карлин поручил проверить действующие ТЦ в крае по части их безопасности. Поручение проверить все торговые комплексы в стране после кемеровской трагедии было дано и по линии Генеральной прокуратуры.
В данный момент проверки мест с массовым пребыванием людей в краевой столице продолжаются. По их итогам будут предприняты меры прокурорского реагирования.
Комментарии
нарушения всегда есть по определению
сити центр посещать не так страшно?
он в список не вошел
Дети - школьники убегали с уроков покататься на эскалаторах ТЦ по первости, когда их только строить начали.
Не очень верится, что в неназванных ТЦ нет аналогичных нарушений, скорее всего их еще не проверили
А ширину проходов после того как сдали центры уменьшили? Или никто ни разу не проверял эти центры? Может надо не владельцев центров сажать, а с проверяющих начать.
В ТРЦ "Весна", ТРЦ "Европа", ТРЦ "Волна" выявлено отсутствие вторых эвакуационных выходов, несоответствие ширины путей эвакуации в некоторых торговых помещениях требованиям законодательства, устройство эвакуационных выходов через складские помещения, устройство дверей не по ходу эвакуации", — констатируют в надзорном ведомстве.
Отсутствие - это значит их нет. А быть должны. Эти же надзорные ведомства принимают, а потом констатируют. И на этом всё...
5.04.2018 12:18
- гость -
Еще можно водителей, сбивающих людей, не сажать, а начать с тех, кто им права выдал. Уже наверное раз 200 написали, что бизнес просил освободить его от проверяющих и ему пошли навстречу. Как то неудобно даже после этого тупить
ЗАКРЫТЬ ИХ
Так Огнях же не было нарушений неделю назад когда Рейзбех экскурсии Дугину устраивал!?
А взятка-то нынче сильно подорожала) Щас кто надо купит себе новую тачку, и будет всё как раньше. Потом опять пожар, погибшие дети, взятка, пожар, погибшие дети, взятка, и так до тех пор, пока не случится сами знаете что и сами знаете почему. Ну нельзя тут прямо про свержение строя писать.
а около праздничного что за фестиваль?
- гость -
"сити центр посещать не так страшно?
он в список не вошел"
- Сити-центр- из советского долгостроя, а тогда нормы были другие . А может не успели еще проверить. А что толку от этой публикации? Эти центры могут закрыть только после обращения прокуратуры в суд. Процедура не быстрая и за это время, не дай бог, всякое может быть.
По постам видно, что провокаторам, чем хуже тем, лучше. Чем детей больше погибло, тем больше можно на этом народ народ попровоцировать. Гниловатые ребята. Им не интересно разобраться, как это не допустить, им интересно, как это можно использовать
То есть, в Арене, Огнях и Пионере - серьезнейшие нарушения?
Тогда прокуратура обязана выйти в суд с требованием о приостановлении эксплуатации этих ТРЦ до устранения замечаний. В противном случае все риски лежат на прокуратуре.
- Сити-центр- из советского долгостроя, а тогда нормы были другие
Сейчас нормы проектирования значительно строже, чем раньше.Только не все, что запроектировано строится в соответствии с проектами, а как эксплуатируется после сдачи - вообще отдельный рассказ.
Хм... в Галактике значит все ОК? Земля слухами полниться, что там... гхм.. не все хорошо.
В котором месте нормы, носящие рекомендательный характер строже советских?
5.04.2018 13:02
- гость -
Это какие нормы носят рекомендательный характер?
В ТРЦ "Весна", ТРЦ "Европа", ТРЦ "Волна" выявлено отсутствие вторых эвакуационных выходов,
Как я понимаю, их вообще открывать не должны были - выходов нет, и сделать их вряд ли возможно, не стены же ломать. Так это к кому вопрос - какое надзорное ведомство и за какую сумму разрешило эксплуатировать здание, априори не отвечающее никаким нормам? Но подписавшие и разрешившие, как водится, останутся постоять в сторонке.
5.04.2018 13:08
- гость -
В Кемерово не остались, начальник инспекции госстройнадзора сидит. Гостройнадзор и есть то самое надзорное ведомство, которое дает разрешение. Если только это не самострой, когда строят без разрешения...
Гостю 13:02 Почитай на досуге. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Кстати,
п.2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
А в Галактику боятся заходить. Или она соответствует всем нормам и правилам?
Ахаха)) комментарий выше! класс!! По мне так тоже в Галактике не всё так гладко...и крыша падала....или забыли мчсники. Сегодня возле Праздничного тц устроили цирк. Пожарки штук 8, доблестная милиция, учения какие то были.
А как стройнадзор принимал эти здания? Стройнадзор - может вы н... Не нужны?
И вот это еще
СП 4.13130.2013
СВОД ПРАВИЛ
Системы противопожарной защиты
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
Проверяющие Галактику стороной обходят, они же тоже люди, там или завалится все или если загорится, то там и останутся...