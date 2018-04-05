Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 15-летней девочки в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как сообщалось ранее, 26 февраля девочка-подросток ушла из социального учреждения, воспитанницей которого является. До сих пор о ее местонахождении неизвестно. Предварительно установлено, что родители девочки лишены родительских прав. Девочка и ранее часто покидала социальное учреждение, но всегда ее быстро находили.
Приметы: на вид 16 лет, рост 162 см, волос крашеный черного цвета, стрижка "удлиненное каре", глаза карие.
Особые приметы: на нижней губе имеется прокол с кольцом.
Была одета: шапка коричневого цвета с ушками, пуховик черного цвета с капюшоном, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета.
При себе имела: сумка женская черного цвета, мобильный телефон "Самсунг" в корпусе белого цвета.
Следователи продолжают поиски подростка.
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