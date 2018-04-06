Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Город Выборг находится в Ленинградской области на берегу Финского залива, в 60 километрах от Финляндии. Основан в 1293 году шведом Торгильсом Кнутссоном, который построил здесь знаменитый Выборгский замок.
Фото: Екатерина Смолихина
История города интересна тем, что на протяжении своего существования он принадлежал Швеции, России и Финляндии, что наложило свой отпечаток. Вперемешку с европейской архитектурой на улицах можно увидеть "хрущевки", как заплатки, вставленные то здесь, то там.
Кстати, в городе можно увидеть памятники и Торгильсу Кнутссону, и Петру I, и Владимиру Ленину.
Что уникального можно увидеть в Выборге? В первую очередь — архитектуру. Город, застраивавшийся в 13 веке, значительно отличался от построек тех времен в России. И даже после войн этот дух здесь остался. Выборгский замок, Усадьба бюргера, самый старый жилой дом в России и прочие. Старая часть Выборга представляет собой сплошной музей.
Стоит отметить также скальный пейзажный заповедник "Парк Монрепо", расположенный на севере города. Местность эта, по преданиям, называлась "Старый Выборг". Из легенды следует, что здесь находилось карельское поселение, жившее здесь до шведов. На его территории находятся уникальные каменные гряды ледникового периода из гранитов "рапакиви" ("гнилой камень"), достигающих высоты 20 метров. Посещать его лучше в теплое время года.
Фото: ru.wikipedia.org
При выходе из здания железнодорожного вокзала нас встречает городская стела в виде буквы W, состоящей как бы из двух V. Выборг на немецком пишется как Wiburg, на финском как Viipuri и на шведском - Viborg.
Также недалеко от вокзала на берегу залива Салакка-Лахти установлены ладьи викингов.
Еще одно интересное место – Старый Выборгский рынок – здание, построенное в 1904—1905 годах по проекту архитектора Карла Хорд аф Сегерштадта.
Здесь в основном торгуют финским шоколадом, сладостями, сухофруктами, орехами и рыбой.
Многие центральные дороги здесь выложены каменной брусчаткой.
На улицах в Выборге можно встретить много иностранцев, в частности, тех же финнов, которым интересна судьба их прошлой территории.
А судьба, к слову, непростая. Город, несмотря на уникальность и богатую историю, находится в довольно удручающем состоянии. Множество исторических зданий в полуразрушенном состоянии. Реконструкции затягиваются.
"Мы понимаем, что в свое время были допущены серьезные ошибки, из-за чего сегодня Выборг находится далеко не в лучшем состоянии. И, увы, тот же исторический квартал спасти можно только единственным способом: очистить территорию от разрушений и по тем же чертежам построить новые дома, отвечающие требованиям сегодняшнего дня", — приводит слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко агентство "Интерфакс".
Скорее всего, тот Выборг, который существовал и менялся на протяжении веков, скоро исчезнет и останется всего лишь в нескольких архитектурных памятниках.
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