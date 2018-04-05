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Города Сибири предложили объединить одной дорожной сетью для роста миграции

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
По словам директора АСДГ Михаила Зайцева, жители Барнаула должны за час добираться до Новосибирска

Фото: fotokto.ru

Крупные города Сибири предложили объединить единой транспортной сетью для увеличения роста маятниковой миграции населения. С такой инициативой выступил генеральный директор исполнительной дирекции "Ассоциации сибирских и дальневосточных городов" Михаил Зайцев на ежегодной конференции, которая проходит 5 и 6 апреля в Барнауле.

Комментируя предложения Алексея Кудрина и врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова об объединении сибирских городов в единую агломерацию, Михаил Зайцев сообщил, что нужно начинать с развития транспортной сети. Тогда кооперативные связи дадут мощный стимул для социального развития, роста экономики, а жители смогут спокойно передвигаться между сибирскими городами в поисках работы.

"Наша задача — содействие муниципалитетам в вопросах социально-экономического развития. Это около 70 городов с населением более 13 миллионов человек. У каждого муниципалитета есть свои преимущества, проблемы, но только совместное сотрудничество и кооперация позволят решить эти проблемы. Нужно говорить о кооперативных связях, поиске преимуществ, которые есть в каждом регионе. Для начала крупные сибирские города, такие как Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Красноярск, Кемерово, нужно объединить нормальными коммуникациями. Прежде всего, автомобильными, железнодорожными. Ускорить маятниковую миграцию населения, чтобы люди, проживая в Барнауле, могли спокойно за час добраться до Новосибирска, там поработать и уехать обратно. А уже после этого решать, объединять регионы СФО или нет", — сообщил Михаил Зайцев.

Он добавил, что у Барнаула очень хорошие перспективы для продвижения в других регионах и соседних государствах, для этого нужно использовать конкурентные преимущества территории и существующие кооперационные связи.

Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, выступая на форуме "Социально-экономическое партнерство-2018", предложил объединить Новосибирск со столицами соседних регионов, в частности, с Барнаулом. Проект объединит в общую экономическую зону несколько крупных городов Сибири — Новосибирск, Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул. По его мнению, такое объединение может коснуться более 5 миллионов человек и стать отличным стимулом для развития экономики Западной Сибири, что позволит сибирским регионам отойти от соперничества и перейти к стратегии развития кооперации.

В прошлом году Алексей Кудрин в ходе разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Общероссийского гражданского форума предлагал создать Сибирскую агломерацию. Он уверен, что бюджетная обеспеченность крупных городов ниже, чем средних, на 15%, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

5.04.2018 13:25
- гость -

кто хочет мигрировать тот и без дороги свалит

0  0
5.04.2018 13:42
- гость -

...чтобы люди, проживая в Барнауле, могли спокойно за час добраться до Новосибирска, там поработать и уехать обратно.

ага, по прямой со средней скоростью 195 км/ч

0  0
5.04.2018 13:45
Анатолий

"чтобы люди, проживая в Барнауле, могли спокойно за час добраться до Новосибирска, там поработать и уехать обратно"
Как будто в другой стране живут такие руководители! На машине съездить до Н-ска и обратно минимум 1500 на бензин надо. Это без учета амортизации авто. Сколько надо зарабатывать, чтобы себе это позволить?

0  0
5.04.2018 13:49
- гость -

Сколько надо зарабатывать, чтобы себе это позволить?

надо вписываться в рынок ...

0  0
5.04.2018 13:50
Che

"советчик" , все резервы за бугор вывез теперь для сибири придумал решения.

0  0
5.04.2018 13:51
- гость -

только как в футураме - пневмотранспорт в капсулах.

0  0
5.04.2018 13:53
Не гость

Уберите камеры на всем участке дороги и все. И будут люди ездить быстрее.

0  0
5.04.2018 14:02
- гость -

сработает, если только ж/д как в Китае или Японии - 300 км/ч

0  0
5.04.2018 14:04
- гость -

На современном поезде за час доехать до Новосибирска легко. За тот же час так же легко доехать из Новосибирска до Томска. Но до Красноярска либо Иркутска лучше авиатранспорт. Сделать это нетрудно, во всех оффшорах немерено денег, выведенных из нашей страны, хватит с лихвой. Но! у кого достанет средств на оплату билета? Хороший транспорт и стоит недёшево. До соседнего города по европейским ценам получится примерно 20 евро в одну сторону (в рубли переведите самостоятельно). Много ль народу смогут себе позволить подобные траты? Убыток пойдёь с последующим закрытием. Вот и получается, что основная проблема в России - это жлобство власти, не желающей нормально оплачивать наш труд. А о себе они давно позаботились, достаточно вчерашние новости посмотреть об обысках у главы МЧС Кузбасса, и о его "нажитом честным и непосильным трудом".

0  0
5.04.2018 14:16
Грантштейн

Что за ненаучная фантастика?
Господа, вы бы по делу что-то обсуждали вместо бреда.

0  0
5.04.2018 14:30
Знаю всё

Речь видимо идет всетаки о скоростном жд транспорте. Идея отличная. Но кто и когда построит ветку для Сапсана? Федерация еще от Москвы не во все города запустила сапсаны, чтобы думать об убыточной Сибири

0  0
5.04.2018 14:43
- гость -

хотят сделать как в Японии: Сб, Вс дома с семьей, пн-пт - на работе в мегаполисе, там небольшая комната переночевать и запасная жена)

0  0
5.04.2018 14:45
- гость -

а вообще, не проще ли рабочие места создавать поближе к людям, а не организовывать скоростную доставку к станку?

0  0
5.04.2018 14:47
- гость -

Непонятная эта конторка "Ассоциация сибирских и дальневосточных городов" с бюджетом под 35 млн. в год.

Что это и для чего?

http://www.asdg.ru/about/struct/direction/direktor.php

Зайцев Михаил Анатольевич
Генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ

Родился 13 января 1967 г. в городе Искитим Новосибирской области.
С отличием окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета (НГУ) по специальности «историк-исследователь со знанием иностранного языка».
С 1985 по 1987 гг. служил в военно-воздушных силах СССР на космодроме Байконур.
С марта 1990 г. по август 1991 г. - политический обозреватель в газетах «Красный проспект», «Сибирская газета».
1992 г. - 1995 г. - работа в банковской и туристической сферах.
Февраль - апрель 1996 г. - пресс-секретарь выставочного общества «Сибирская Ярмарка».
Май 1996 г. - июнь 2004 г. - ответственный секретарь Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
Август 1998 г. - ноябрь 2002 г. - редактор общероссийского Информационного бюллетеня Конгресса муниципальных образований (КМО) РФ/АСДГ.
Июль-декабрь 1999 г. - руководитель отдела Мониторинга интернет-изданий СМИ в Региональном центре прикладных исследований РЦПИ (Москва).
С июля 2004 г. по октябрь 2004 г. - исполняющий обязанности генерального директора исполнительной дирекции АСДГ.
С октября 2004 г. по настоящее время - генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ.

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