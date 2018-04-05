Подведены итоги второго тура Ползуновской межрегиональной открытой олимпиады по математике, физике и химии.
В финале олимпиады, который состоялся 25 марта в Алтайском государственном техническом университете, приняли участие 77 учащихся 7−11 классов и студентов СПО из пяти городов и 11 районов Алтайского края. Участники олимпиады соревновались в трех номинациях в различных возрастных группах.
Лучшие результаты по физике показали Алексей Сердюков и Иван Алексеенко, по математике – Дмитрий Еремеев и Данил Дорогой, по химии – Сергей Алмазов и Егор Укладов.
"Все участники финала пополнили свое портфолио дополнительными баллами, которые учитываются при поступлении в АлтГТУ, – говорит Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки. – Учащихся 6−10 классов приглашаем на олимпиады, которые будут проходить в АлтГТУ в 2018/19 учебном году. Среди них – Ползуновская олимпиада по комплексу естественнонаучных дисциплин, олимпиада "Шаг в будущее" МГТУ им. Н.Э. Баумана, многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", олимпиада "Технологическое предпринимательство", Всероссийская командная олимпиада для школьников по программированию, межрегиональная олимпиада для школьников по математике и криптографии".
Подробный список участников и призеров олимпиады можно посмотреть по ссылке
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