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Итоги Ползуновской олимпиады подвели в АлтГТУ

, ИА "Амител"
В финале олимпиады приняли участие 77 человек

Подведены итоги второго тура Ползуновской межрегиональной открытой олимпиады по математике, физике и химии.

В финале олимпиады, который состоялся 25 марта в Алтайском государственном техническом университете, приняли участие 77 учащихся 7−11 классов и студентов СПО из пяти городов и 11 районов Алтайского края. Участники олимпиады соревновались в трех номинациях в различных возрастных группах.

Лучшие результаты по физике показали Алексей Сердюков и Иван Алексеенко, по математике – Дмитрий Еремеев и Данил Дорогой, по химии – Сергей Алмазов и Егор Укладов.

"Все участники финала пополнили свое портфолио дополнительными баллами, которые учитываются при поступлении в АлтГТУ, – говорит Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки. – Учащихся 6−10 классов приглашаем на олимпиады, которые будут проходить в АлтГТУ в 2018/19 учебном году. Среди них – Ползуновская олимпиада по комплексу естественнонаучных дисциплин, олимпиада "Шаг в будущее" МГТУ им. Н.Э. Баумана, многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", олимпиада "Технологическое предпринимательство", Всероссийская командная олимпиада для школьников по программированию, межрегиональная олимпиада для школьников по математике и криптографии".

Подробный список участников и призеров олимпиады можно посмотреть по ссылке

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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