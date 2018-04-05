Четверг, 5 Апрель, 13:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,76
€ 70,96
378225
1°
Обь
441см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Великий Пост-2018
Новости

Алтайское УФАС подозревает барнаульский комбинат в "молочном демпинге"

, ИА "Амител"
По версии антимонопольщиков, цены на сырье также искусственно занижали еще два индивидуальных предпринимателя

Фото: rosng.ru

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении трех закупщиков сырого молока, работающих в  Усть-Калманском районе. В их действиях выявлены признаки заключения соглашения, приводящего к установлению и поддержанию закупочных цен на данную продукцию. В числе "подозреваемых" — АО "Барнаульский молочный комбинат", ИП Шаталов и ИП Жуков.

К антимонопольщикам обратились владельцы личных подсобных хозяйств из 16 районов края с жалобами на существенное снижение уровня закупочных цен на сырое молоко в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба управления.

УФАС запросило у закупщиков и крупных молочных компаний края данные о действующих закупочных ценах, а также  об экономическом обосновании установленных цен. По результатам анализа поступившей информации в настоящее время у антимонопольной службы возникли вопросы к трем молокосборщикам – АО "Барнаульский молочный комбинат", ИП Шаталов и ИП Жуков, закупающим  молоко  в Усть-Калманском районе.

Как показала предварительная проверка, в декабре-январе у всех трёх закупщиков действовала цена в 17 рублей, а в феврале на территории района произошло снижение закупочных цен за литр сырого молока. Причем все закупщики цену снижали одновременно: в одни и те же даты с установлением одинаковых закупочных цен. Так, с 1 февраля все трое установили цену в 16 рублей, а в последующем, с 16 февраля, два ИП снизили цену до 15 рублей.

При этом установлено, что индивидуальные предприниматели сдают молоко на ООО "Усть-Калманский маслосырзавод" по разнящимся в 50 копеек базовым ценам, а АО "Барнаульский молочный комбинат", являясь крупным перерабатывающим предприятием, использует схемы закупа молока как напрямую у населения, так и через юрлиц, в связи с чем несёт отличающиеся от ИП затраты на закуп сырья.

Поэтому, по предварительным оценкам управления, одномоментное снижение и установление одинаковых закупочных цен свидетельствует о том, что предприниматели отказались от самостоятельной ценовой политики. В данном обстоятельстве усматриваются признаки нарушения ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции". Рассмотрение дела назначено на 26 апреля.

По результатам мониторинга в 7 районах края -  Усть-Пристанском, Новичихинском, Третьяковском, Локтевском, Каменском, Троицком и Краснощековском - также зафиксировано снижение цены, однако признаков сговора не установлено. В данных районах сборщики молока производили различные доплаты населению, исходя из объема и качества сдаваемого молока. Кроме того, одной из причин снижения цены на молоко стало понижение закупочных цен заводами-переработчиками и иными посредниками, которое, по информации УФАС, связано в том числе с необходимостью поддержания рентабельности производства.

В настоящее время продолжаются проверки рынка закупа молока в Змеиногорском, Поспелихинском, Егорьевском, Родинском, Чарышском, Угловском, Волчихинском и Алейском районах.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

5.04.2018 12:46
Filin

а цены на готовую продукцию наоборот подняли

0  0
5.04.2018 12:59
- гость -

не нравиться цена не продавай в чем проблема?

0  0
5.04.2018 13:00
- гость -

это не монополисты

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
13:49
Пенсионер пытался дойти пешком от барнаульской больницы до Бийска 0
13:33
Канадские ученые выяснили, что на макаронах можно похудеть 0
13:21
Президент благотворительного фонда в Барнауле идет под суд 1
13:14
Города Сибири предложили объединить одной дорожной сетью для роста миграции 4
13:01
А если пожар: МЧС проводит тренировку в барнаульском ТРЦ "Праздничный" 1
12:50
МЧС: резкое потепление приведет к усложнению паводковой ситуации на Алтае 0
12:41
Девушку и двух парней ищут в Барнауле по подозрению в налете на "Роспечать" 7
12:32
Алтайское УФАС подозревает барнаульский комбинат в "молочном демпинге" 3
12:30
Итоги Ползуновской олимпиады подвели в АлтГТУ 0
12:22
Эксперты рассказали, как подорожали авиабилеты в этом году 0
12:13
Дело по статье "Убийство" возбудили после пропажи девочки в Барнауле 1
12:01
Названы торговые центры Барнаула, где нашли нарушения норм безопасности 26
11:52
Россияне рассказали, что семья сможет нормально жить на 76 тысяч рублей 12
11:41
США намерены ввести санкции против шести российских олигархов 16
11:31
Губернатор: Алтай готов к эксперименту по развитию курортной инфраструктуры 3
11:26
Эдита Пьеха рассказала о своем здоровье после госпитализации 0
11:15
Самые необычные способы украшения пасхальных яиц 1
11:02
Как на дрожжах: каким стал Индустриальный район Барнаула за 40 лет 3
10:51
Губернатор вручил министру Ткачеву орден "За заслуги перед Алтайским краем" 11
10:45
Можно ли в Чистый четверг печь куличи и красить яйца на Пасху 0
10:40
Игорь Востриков опубликовал фото и видео "Зимней вишни" изнутри 33
10:32
Жительница Барнаула попала в руки аферистов при покупке щенка шпица в Сети 11
10:30
АлтГТУ договорился о сотрудничестве с образовательными организациями Пекина 2
10:21
Сразу два ДТП поставили улицу Попова в Барнауле в длинную пробку 2
10:12
Продажу алкоголя в ПЭТ-таре свыше 0,5 литра предлагают запретить в России 34
10:02
Магазин игрушек Rich Family загорелся в Тюмени 4
09:50
Священника, спевшего "Мурку", выгоняют из Московской епархии 5
09:36
Барнаул получит от Тюмени колесо обозрения "с пробегом" 18
09:22
Асфальт обвалился на улице 80-й Гвардейской дивизии в Барнауле 4
09:17
Светофоры на двух перекрестках в Барнауле отключат на пять часов 0
09:05
Чистый четверг: что нельзя делать в этот день 4
08:45
Более 300 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
08:30
Медиагруппа FМ-Продакшн приглашает менеджеров по продажам 0
08:24
Семь пожарных тушили полыхавший автомобиль в Барнауле минувшей ночью 0
08:18
Семинар по ВЭД состоится в Бийске 0
08:04
Просто космос: скидки 20% на плитку и сантехнику от KERAMA MARAZZI 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 5 апреля 1
07:34
"Время — плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля 20
07:22
Никогда не было и вот опять: эксперт о качестве дорог в Алтайском крае 35
07:15
Прямые туры на Хайнань стали доступны туристам из Барнаула 28
07:03
Квартиру с панорамным видом на сосны продают в Барнауле за 8,6 млн руб. 5
06:48
"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна 26
06:32
Самый очаровательный премьер-министр в мире и его носки 10
06:23
Почему нужно убирать в квартире в Чистый четверг 0
06:14
Потепление до +13 градусов придет в Алтайский край 5 апреля 0
06:01
Как в Барнауле выводят реку Обь "на чистую воду" 12
05:09
Учет медведей и бобров стартует в Алтайском крае 5 апреля 0
04:03
Более 440 млн рублей выделили Горному Алтаю на мост через Катунь 0
03:04
Названы лучшие фильмы начала 2018 года 1
02:06
Сестра Надежды Савченко нашла взрывчатку под своим автомобилем 0
01:09
Сотни человек пришли на митинг против нового образовательного закона в Риге 0
00:07
Полиция назвала мотивы стрельбы в офисе YouTube 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.