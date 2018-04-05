Фото: 2gis.ru
Разбойное нападение на киоск "Роспечать" было совершено ранним утром 5 апреля в Барнауле.
О случившемся сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Сегодня в 06:50 по адресу Матросова, 5а совершено разбойное нападение на киоск "Роспечать". Трое неизвестных избили продавца, порезали ножом шею и лицо. Похитили денежные средства около 7000 рублей", — отмечает автор заметки.
В УМВД по краевой столице порталу Amic.ru подтвердили факт нападения. В данный момент полиция ведет разбирательство.
Также имеются приметы людей, разыскиваемых в связи с данным происшествие м. Речь идет о двух мужчинах и девушке.
Отмечается, что мужчинам на вид около 30 лет, рост 180 сантиметров. Были одеты: темный пуховик до бедра, на голове светлая бейсболка и горнолыжные очки, на руках перчатки. У одного из подозреваемых на руке гипс или бинт.
Приметы девушки: на вид около 30 лет, рост 165 см. Была одета в светлую бейсболку, темный пуховик до колен, темные штаны, ботинки на каблуке.
Комментарии
ну и все срок купили за 7 000
За 7 штук порезали ножом шею и лицо, кто то же воспитал эту шлюху?
Добро вновь пожаловать в 90-ые!
100 метров от Ленинского, в 06:50 там уже куча машин
Нашли кого грабить, идиоты. Поди ещё пару газет украли. Ясное же дело, что в киоске Роспечати выручка больше, чем на бензоколонке.
Приметы девушки: на вид около 30 лет
Девушка около 30 лет?
С пустыми черепными коробками и семью тысячами рублей далеко не убегут, а вот накуролесить по жёсткому ещё могут.