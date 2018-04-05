Вкладчики легендарной финансовой пирамиды "МММ" до последнего не бросали надежды взыскать с Сергея Мавроди более 1 миллиарда рублей долгов. Об этом пишет РИА "Новости".
Источник издания рассказал, что многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными. Но обманутые вкладчики предъявляли их вновь, что не запрещено законом.
В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится 2 тысячи 194 записи в отношении должника Мавроди. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества.
Напомним, 26 марта 2018 года стало известно, что в Москве в больнице умер Сергей Мавроди, знаменитый основатель финансовой пирамиды "МММ". Предварительная причина смерти — сердечный приступ.
В 1989 году Сергей Мавроди создал тот самый знаменитый кооператив "МММ". Название кооператива составляли первые буквы его учредителей: сам Мавроди, его брат Вячеслав и супруга брата – Ольга Мельникова. И эта пирамида стала самой прибыльной и самой известной российской финансовой пирамидой в истории. К деятельности фирмы были причастны 15 миллионов человек. Такую бешеную популярность финансовой пирамиде принесла грандиозная рекламная кампания. Интересно, что компанией "МММ" Сергей Мавроди руководил только по телефону.
Комментарии
Кооператив "МММ" по масштабам ограбления народа ни в какое сравнение не идёт с кооперативом "Озеро". Просто жалкое подобие.