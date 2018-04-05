Сегодня, когда на каждом шагу "вырастают" супермаркеты с готовыми замороженными ужинами, сложно найти продукты, которые бы соответствовали ГОСТу, по-настоящему вкусные, свежие и натуральные, вызывающие приятные воспоминания из детства.
Купить продукты по настоящему ГОСТу можно в "Гастроном 22.Белорусские продукты". В Барнауле есть три филиала этой сети магазинов, в которых представлен большой ассортимент продуктов: колбасы, мясные деликатесы, сыры, молочные продукты и др.
"Мы хотим вернуть людям ощущение детства и юности, когда все продукты были вкусными и по ГОСТу. Наша цель - дать покупателям натуральные продукты, такие, что не найдешь в магазинах просто так, ведь это уже воспоминания, традиция!" — рассказывает директор сети магазинов Денис Александрович.
Гостей мероприятия ждет множество сюрпризов: подарки от белорусской красавицы Олеси, гигантские фотореквизиты, а также скидки и акции. Планируется масштабное празднование дня рождения, на котором каждый гость сможет найти развлечение по душе – и дети, и взрослые.
В этот день гости праздника смогут принять участие в розыгрыше сертификатов от магазина "Белорусские продукты" номиналом 1000, 500 и 300 рублей. Всего будет разыграно три сертификата. Сертификат получит тот покупатель, чей чек окажется самым длинным. Розыгрыш будет проходить в течение всего дня, а итоги будут подведены 8 апреля 2018*
Праздник состоится 6 апреля по адресу: проспект Социалистический, 114.
*Победители розыгрыша сертификатов будут оповещены посредством СМС
Праздник состоится 6 апреля по адресу: проспект Социалистический, 114.
Сеть магазинов "Гастроном 22.Белорусские продукты"
Социалистический, 114
Лазурная, 47
Ленина, 22
Комментарии
Ценник невменяемый, накрутка почти 70 процентов по сравнению с ценой в Белоруссии
5.04.2018 16:33
- гость -
На карту погляди, где Белоруссия находится. А телепорт ещё не изобрели.
Если не знаете то лучше молчите, даже деловыми линиями доставка 100 кг. сыра будет стоить примерно 4000 рублей, это 40 руб. за 1 кг. кг сыра. Нормальный сыр в рознице в Минске стоит от 270 р. причем это розничная цена а не оптовая. то есть стоимость доставки составляет не более 10%.
как могут храниться продукты из натурального сырья, без всякой химии столь длительное время. Они в пути только неделю или больше