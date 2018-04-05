А если пожар: МЧС проводит тренировку в барнаульском ТРЦ "Праздничный"

Фото: vk.com/barneos22, vk.com/incident_brn
Большое количество пожарных и техники стянулось к ТЦ "Праздничный" на улице Балтийской в Барнауле днем в четверг, 5 апреля.
"В данный момент на территории торгового центра проводится тренировка", — рассказали порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на месте находится более десяти пожарных расчетов.
Напомним, что внимание к торговым центрам в настоящее время является повышенным в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами пожара в столице Кузбасса стали 64 человека.
В Алтайском крае в связи с трагедией были инициированы проверки торговых центров на предмет соблюдения норм безопасности.
По информации прокуратуры региона, нарушения уже выявлены в таких крупных барнаульских ТЦ, как "Огни", "Весна", "Европа", "Волна", "Пионер" и "Арена".
Комментарии
На последнем фото даже дым сделали? Интересно таким дымом можно сработку сигнализации и включение дымоудаления проверить?