Facebook сканирует личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного и противоправного содержания, используя те же инструменты, что и в публичных постах. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Представитель Facebook Messenger заявил, что фотография сканируется с помощью системы сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей.
Он также рассказал, что Facebook разработал эти автоматизированные инструменты для того, чтобы быстро останавливать оскорбительное поведение в соцсети.
Отмечается, что Facebook также сканирует тексты сообщений. В компании уверяют, что не используют информацию из переписок для рекламы.
Комментарии
Ну зашибись! Моё личное поздравление с днём рожденья тоже прочитали? А если бы там нецензурщина была, именинник послание бы не получил?