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"На войне я не видел американских солдат": барнаульский ветеран о победе

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Вниманию читателей Amic.ru — воспоминания 91-летнего Василия Сергеевича Бориско

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Портал Amic.ru возобновляет рубрику "Марафон Победы", в которой будет рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны. Наш первый герой — пулеметчик Василий Сергеевич Бориско. 23 апреля ему исполнится 92 года. Корреспондент Amic.ru пообщался с Василием Сергеевичем накануне очередной, 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ветеран подробно рассказал не только о годах сражений, но и о последующем мирном времени.

Василий Бориско родился в 1926 году в Алтайском крае в селе Баюново Косихинского района. На момент нападения Германии на Советский Союз Василию Сергеевичу исполнилось всего лишь 15 лет. К этому времени он окончил 5 классов. О начале войны наш герой узнал от односельчан, а весь трагизм ситуации почувствовал, когда родные прощались с мужчинами, уезжавшими на фронт. "Конечно, тогда еще никто из нас не представлял, какие ужасы таит в себе война и как долго она продлится. А нам, несовершеннолетним мальчишкам, уже тогда очень хотелось попасть на передовую", — поделился своими воспоминаниями собеседник. Желание Василия Сергеевича сбылось в 1944 году.

Его призвали в армию в конце октября 1943 года: в 17 лет он отправился курсантом в город Ачинск. Здесь он оказался зачислен в 288-й запасной стрелковый полк, где провел несколько месяцев. "Мы жили в подвальном помещении небольшого административного здания из кирпича. Спали на соломенных матрасах. Нас постоянно муштровали, причем в тот год стояли очень сильные морозы, было что-то около минус 40 С. Тем не менее благодаря этим упражнениям мы физически оказались очень хорошо подготовлены в дальнейшем. Я очень благодарен своим командирам за такое обучение", — рассказывает Василий Бориско.

Вскоре Василий Сергеевич был переведен в Белоцерковское офицерское училище. Оно находилось в Новосибирской области. Ранее это училище эвакуировали с территории Украинской ССР. Здесь молодой солдат надолго не задержался.

"Понимаете, с фронта приходили все более обнадеживающие вести, позади осталась величайшая Сталинградская битва, в которой взял верх Советский Союз. И нам, совсем тогда еще юным, казалось, что до победы уже недалеко. Я с друзьями опасался, что пока мы отучимся в Белоцерковском училище, война подойдет к концу, а мы так ничего и не успеем сделать для Родины. Поэтому решение у нас сложилось, можно сказать, спонтанно. Каждый день через Новосибирск проходило по нескольку военных эшелонов, которые шли с Дальнего Востока. В итоге я с другом самовольно запрыгнул в один из вагонов, который направлялся в столицу СССР — Москву. Конечно, меня потом хватились в училище, даже сохранилось документальное свидетельство", — показывает исторический документ Василий Сергеевич.

В Москве 17-летнего курсанта решили не отправлять обратно, в Сибирь, а определили в действующую часть. Таким образом наш герой оказался в 1944 году в городе Киржач, где располагалось десантное училище. На фронт Василий Бориско попал, предварительно пройдя курс обучения, в частности, он совершил 15 прыжков с парашютом.

К тому моменту территория Советского Союза была освобождена от захватчиков, использовать десантные войска в воздушном пространстве врага военное руководство страны посчитало нецелесообразным, поэтому часть Василия Бровко соединили с 352-м гвардейским стрелковым полком. Позднее он вошел в 9-ю ударно-прорывную бригаду, которая относилась ко 2-му Украинскому фронту. Здесь наш герой освоил новую специальность — пулеметчик.

В итоге боевое крещение Василия Бориско состоялось в апреле 1945 года. Он принял участие в освобождении столицы Австрии — Вены. Сопротивление, которое оказали Красной Армии остатки гитлеровских войск, было ожесточенным. В условиях городских боев потери у советских войск оказались значительными. Во-первых, это было вызвано тактикой врага. "Часто, проходя мимо дома, мы наблюдали такую картину, когда распахивалось одно из верхних окон и нам под ноги летела граната. Уберечься от этого было почти невозможно. Да и сами жители совершенно не радовались нашему приходу, они не считали нас освободителями. Конечно, ведь австрийцы — почти те же самые немцы, один народ, по сути", – рассказывает Василий Бориско.

С особенно сильным сопротивлением советские войска столкнулись в районе Имперского моста через Дунайский канал. Он находился посередине города. "Часть наших солдат ночью смогли переправиться через мост. Там, на другой стороне, стояло здание, в одной половине которого засели немцы, другую заняли наши солдаты. А вот перебросить технику через мост враг не давал ни единого шанса, прямой наводкой уничтожая любую цель, — вспоминает Василий Сергеевич. — Командир полка дал задание уничтожить вражескую пушку, чтобы освободить проход нашим войскам. Вызвались два человека. Я как раз находился в противоположной части здания с пулеметом. Со мной на укреплении оказался бывший штрафник Николай Колодкин. Он тогда, наверное, был вдвое старше, чем я. Мы с ним и провели такую своеобразную операцию – я должен был отвлечь внимание врага, прямой наводкой стреляя из пулемета, а он в это время – добежать до фашистов и подорвать их пушку гранатой. Этот план сработал. Николай при этом чудом остался жив. Таким образом мы освободили мост от пушки, и наши танки продолжили движение".

За успешное решение этой боевой задачи Василий Бориско был награжден медалями "За отвагу" и "За взятие Вены", а также орденом Красной Звезды.

После взятия Вены Василий Бориско участвовал в освобождении еще нескольких государств Центральной и Юго-Восточной Европы: Венгрии, Югославии, Румынии, война для него закончилась в Чехословакии.

"Я прошел пешком все эти страны и ни разу не видел ни одного американского солдата. Поэтому то, что сейчас США пытаются внушить остальному миру, что победу добыли именно они – не более чем ложь и пропаганда со стороны Америки. Конечно, победа эта – наша. Великая заслуга всего русского народа. Ведь теперь живут спокойно все страны, освобожденные от немцев... Да, вспомнил, в одном месте я все-таки видел трех американских офицеров — они стояли и курили папиросы с мундштуком, у нас в то время таких еще не было. Все они были в парадной форме. Кажется, дело было в Австрии".

..."Тогда мы даже не задумывались о таких вещах, не давали оценку победе по горячим следам, а сейчас, спустя десятилетия, все это почему-то перевернулось в угоду западной пропаганде", — сожалеет собеседник.

Особо отметил Василий Сергеевич, как относились к русским солдатам за границей: "В Чехословакии и Венгрии нас очень хорошо встречали местные жители. В каждой деревне накрывали столы прямо на улицах, к нам относились как к освободителям. Здоровались, расспрашивали. Видно, что все это делали они искренне, от всего сердца. Вообще люди радовались, когда видели нас, советских солдат, на улицах городов и сел".

"Заканчивал войну я помощником командира взвода. В нем из 40 человек в живых осталось только 12. А если вспомнить, то, например, из моего родного села Баюново ушло на фронт 130 человек, а вернулось только 5", — с горечью говорит собеседник.

...Пражская наступательная операция стала последней военной кампанией, которую провела Красная Армия во время Великой Отечественной войны. До 25 мая Василий Бориско в составе 3-го Украинского фронта принимал участие в боевых действиях, в основном с власовцами. За участие в этих боях он был награжден орденом Славы III степени.

Кстати, за все время участия в военных действиях наш герой не был ранен, однако в Австрии получил серьезную контузию: "Тогда я отделался сотрясением головного мозга, частично потерял память. В госпитале не был, он находился далеко от наших позиций, да и явной необходимости не существовало".

Интересным представляется мнение нашего собеседника об исторических личностях, сыгравших решающую роль в победе СССР над Германией: "Фигуры Сталина и Жукова для меня равнозначны, они для меня образец военачальника, каждого из них по-своему любили в армии. Жукова даже, наверное, чуть больше, он все-таки был ближе, как профессиональный военный".

В апреле 1946 года Василий Бориско был демобилизован из армии в связи с болезнью. После этого пулеметчик вернулся в свое родное село. Впереди был тяжелый процесс восстановления народного хозяйства страны. В 1949 году Василий Сергеевич стал председателем колхоза "Красный Октябрь": "Так как образования у меня, по сути, не было, пришлось идти учиться". Вначале наш герой получил среднее техническое, а затем и высшее образование. Более того, уже в 1973 году Василий Бориско защитил кандидатскую диссертацию по сельскохозяйственным наукам. Этот документ он хранит до сих пор так же бережно, как и свой военный билет.

В течение следующих лет ему довелось поработать в Карагандинской области Казахстана, а затем он снова вернулся в Алтайский край, где трудился в НИИ картофельного хозяйства в Барнауле. Здесь он проработал до самой пенсии. "Можно сказать, что всю свою послевоенную жизнь я посвятил сельскому хозяйству, участвовал во внедрении научных разработок в области картофелеводства в ряде сибирских регионов", — подвел итог  полуторачасовой беседы Василий Сергеевич.

Напоминаем, что городской благотворительный марафон "Спасибо за Победу!" стартовал в Барнауле 26 марта 2018 года. Его запустила медиагруппа FM-Продакшн. О том, как принять в нем участие и помочь ветеранам, читайте здесь.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

6.04.2018 07:37
- гость -

Хорошая статья. в кои-то веки решили отойти от разглядывания куриц в инстаграмме и сделать что-то хорошее.
На мой личный вкус - не стоит приплетать в подобные интервью политику.

0  0
6.04.2018 07:42
- гость -

- видишь суслика?
- нет
- а он есть!

Здоровья ветерану

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