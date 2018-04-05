Фото: 04.мвд.рф
Полиция в Горном Алтае ищет жителя села Алферово Андрея Падалкина, пропавшего 21 марта этого года.
Как сообщили в республиканском МВД, мужчина 1977 года рождения вышел из дома около 10 часов утра и исчез.
Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, нос с изгибом вправо.
Был одет: в коричневую дубленку длиной до колен, чёрные брюки, черные полусапожки и вязаную шапку.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 9-26-89, 02.
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