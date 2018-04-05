Сотрудники транспортной полиции обнаружили около Старого моста в Барнауле 77-летнего пенсионера, который пытался дойти пешком до Бийска. Об этом сообщает "Алтайская правда".
Сотрудники полиции оказали помощь насквозь промокшему пожилому мужчине и установили его личность. Пенсионер не мог точно назвать свой адрес, имя и не ориентировался в пространстве.
Оказалось, что мужчина лежал в барнаульской больнице. После того, как его выписали, он решил идти домой, в Бийск, пешком. К моменту обнаружения он прошел около пяти километров. Все это время пенсионера пытались разыскать родственники. Дозвониться по мобильному они ему не могли. Сейчас пожилой мужчина находится с родными.
Комментарии
молодцы ребята!!
Молодцы больница...Выписали на улицу.
человека на улицу одного который не ориентировался кто он и где что капеееец глав врача этой больницы пешком в бийскую сельскую больницу фельдшером
Когда я лежал в больнице на горЕ, с отравлением, со мной лежал мужик, ему было всё хуже и хуже с каждым днём. Помню дикую картину - врач приходит на утренний обход и, на нас даже не глядя, молча начинает что-то писать в блокнотик. Мужик начинает рассказывать симптомы, как ему плохо, причём тихо, без наездов. Далее случилось то, что меня поразило - коновал женского пола, не отрывая хари от блокнота, сказал: "Помолчи, ты мне мешаешь". Сказать, что я офигел - ничего не сказать. Тётка молча развернулась и ушла. В этот же день мужика выписали, я даже знаю почему, у них максимум 2 недели, если не полегчало - под любым предлогом выгоняют. Этого мужика я сам лично тащил до остановки автобуса, потому что идти он не мог. Что с ним дальше стало - хз, мож и помер, но зато не в больнице, коновалы не виноваты.
Вот у нас у Русских много такого. А в странах Востока-Старый человек,это Авторитет. Как бы нам научиться у них? Как подчинятся единому зову и приказу? ане рвать кто куда как стадо хаотичное?
На горе несколько больниц, все плохие что-ли
5.04.2018 14:53
- гость -
Когда меня туда везли, то сказали, что с отравлением больше никуда не возят. МСЧ РТП, и одноимённая остановка.