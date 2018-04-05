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Мэрия Барнаула пытается повлиять на старт ремонта старого моста за миллиард

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Разрушающийся объект до сих пор не передан в федеральную собственность, несмотря на решение суда

Фото: ИА "Атмосфера"

Администрация города Барнаула намерена форсировать процесс начала капитальной реконструкции коммунального моста, который до сих пор не передан в федеральную собственность, несмотря на решение суда. Об этом заявил заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Химочка в четверг, 5 апреля, выступая на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Уже подсчитана стоимость всех затрат. Она составляет более миллиарда рублей.

По словам представителя мэрии краевой столицы, объект до сих пор не передан на баланс федеральных властей и находится в собственности Росимущества. Когда и кому именно будет передан старый мост — неизвестно. При этом необходимо в срочном порядке начинать реконструкцию, иначе мост может начать рушиться. В администрации Барнаула опасаются при этом, что если коммунальный мост будет передан в собственность Росавтодора, новый собственник примет решение закрыть объект, а не ремонтировать его. Тогда возрастет нагрузка на новый мост. При этом обход Барнаула с третьим мостом через Обь обойдется в районе 40-50 миллиардов рублей, и старт работ начнется не раньше 2020 года.

"Мы сегодня доказали, что коммунальный мост по своему функционалу должен относиться к федеральным структурам. Вместе с тем мы понимаем, что если не поднимать вопрос о его реконструкции, все останется на прежнем уровне. Есть уже готовый проект по его реконструкции. Его стоимость более одного миллиарда рублей. Мы работаем над этой проблемой. Мост крайне необходим Новоалтайску и Барнаулу в условиях маятниковой миграции между двумя этими муниципалитетами", — сообщил Вячеслав Химочка.

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе УПРДОР "Алтай", высока вероятность того, что объект в итоге не будет передан Росавтодору. При этом новым владельцем могут стать "Российские железные дороги", поскольку по мосту проходят железнодорожные ветки. Обязанность принять в федеральную собственность мост через Обь была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

26 сентября прошлого года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Росимущества о передаче старого моста в Барнауле в федеральную собственность. Первоначально решение о передаче старого моста на баланс Российской Федерации принял Арбитражный суд Алтайского края. В территориальном управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай с таким вердиктом не согласились и подали апелляцию. Однако две последующие судебные инстанции в лице Седьмого апелляционного арбитражного суда (город Томск) и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (город Тюмень) постановили передать мост в федеральную собственность.

Также следует отметить, что власти Барнаула добились передачи старого моста из муниципальной в федеральную собственность после того, как летом 2016 года прокуратура через суд обязала мэрию краевой столицы в течение полутора лет провести ремонт объекта. В частности, опасения вызывали плиты проезжей части и деформационные швы моста. В связи с этим главе администрации Барнаула вносилось представление, но каких-либо мер к ремонту коммунального моста принято не было. Именно поэтому прокуратурой города в Центральный районный суд был направлен иск с требованием отремонтировать мост.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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