Начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что со следующего года школьные медали будут выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена. Об этом пишет ТАСС.
По словам Круглинского, такие изменения уже подготовлены. В скором времени их намерены рассмотреть.
Начальник Рособрнадзора также подчеркнул, что сейчас в некоторых регионах есть практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ.
"Но понятно, что такая медаль не является основанием для получения льгот в вузе. Все-таки речь тут идёт только о федеральных медалях, выдача которых регламентируется федеральным положением", — подчеркнул Круглинский.
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