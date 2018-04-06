"Билайн" подвел итоги туристического сезона в Шерегеше

"Билайн" подвел итоги туристического сезона на популярном горнолыжном курорте Шерегеш, расположенном в Кемеровской области.
Горнолыжный курорт Шерегеш – это излюбленное место для активного зимнего отдыха не только самих жителей Кемеровской области. В разгар сезона на склонах Горной Шории можно встретить гостей со всей территории страны. Так, в текущий сезон с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года жители 84 регионов России отдохнули в Шерегеше. В топ-10 городов России, туристы из которых "обкатывали" трассы на курорте, вошли: Новосибирск – 21%, Томск – 17%, Барнаул – 15%, Красноярск – 11%, Москва – 8%, Санкт-Петербург – 4%, Казань – 3%, Омск – 2%, Абакан – 2%, Нижний Новгород – 1%.
При этом мужчины в сезоне 2017-2018 в 3 раза охотнее, чем женщины, приезжали в Шерегеш: порядка 74% из числа всех гостей являлись представителями сильного пола.
Интересно, что гостями Шерегеша стали не только туристы из России, но и из других стран (в порядке убывания): Казахстана, Великобритании, Германии, Канады, Австрии, Польши, Чехии, Украины, Франции, Белоруссии.
В разгар сезона с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года число 4G пользователей, зарегистрировавшихся в сети "Билайн" в Шерегеше, выросло в 4,5 раза по сравнению с "несезоном" с марта по конец октября 2017 года. Объем потребляемого интернет-трафика вырос в 1,6 раза, число голосовых вызовов выросло в 1,2 раза.
Всего же за сезон посетившие Шерегеш абоненты "Билайн" скачали порядка 18 000 Гб интернет-трафика, или 17,5 Тб. Такого объема достаточно, чтобы во время спусков с горы прослушать 5 млн музыкальных треков, посмотреть 31 тысячу 45-минутных серий любимых сериалов или поделиться эмоциями в социальных сетях и выложить туда более 15 млн фотографий, отдыхая между прокатами.
Вершина в 17,5 Тб абонентам "Билайн" уже покорилась, взять следующую высоту поможет новая тарифная линейка "ВСЁмоё!", в которой можно менять минуты и СМС на гигабайты и наоборот, подстроив под свои предпочтения без изменения абонентской платы. Сделать это и завершить сезон в отличном настроении можно будет во время популярного фестиваля GrelkaFest 2018 в Шерегеше, который пройдет с 6 по 15 апреля 2018 года.
В 2018 году "Билайн" стал генеральным партнером GrelkaFest 2018. В зоне спуска, в самой активной точке фестиваля, расположится "Билайн" Центр с развлекательными, лаунж- и фотозонами и чарджером для зарядки устройств. Оператор связи приготовил ряд приятных сюрпризов и привилегий для своих клиентов: возможность проехать в числе первых 200-х участников во время массового спуска в купальных костюмах, отдельные зоны регистрации, комфортное ожидание спуска и другие возможности.
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