Специалисты из Великобритании и Швейцарии заявили, что сведения участников групповых чатов в приложении WhatsApp находятся под угрозой из-за того, что любой желающий может собрать данные в базу, которая включает номера мобильных телефонов, видео и ссылки, которыми делились пользователи.
Как пишет газета "Известия", специалисты в течение шести месяцев собирали данные из 178 групповых чатов, которые они нашли с помощью веб-поиска. Всего было проанализировано полмиллиона сообщений, отправленных 46 тысячами пользователей.
Данные пользователей можно получить, вступив чат, но ранние сообщения остаются недоступны.
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