Фото: vk.com/barneos22
"Импровизированная свалка" образовалась на трассе между населенными пунктами Зудилово и Боровиха в Алтайском крае после возгорания фуры, случившегося ровно неделю назад — 29 марта.
Как сообщили 5 апреля очевидцы в паблике Barnaul 22, горевшие рулоны лежат на дороге.
"Внешне они похожи на укрывной материал. Некоторые рулоны выгорели полностью, некоторые целые, некоторые тлеют по сей день. Ощущается очень неприятный запах", — отмечает автор заметки.
Протяженность образовавшейся свалки составляет около 100 метров.
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