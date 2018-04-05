"Мария-Ра" отдала 48 млн рублей за новосибирский актив ФК "Кемерово"

ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мария-Ра" приобрело недвижимость обанкроченного футбольного клуба "Кемерово". Как пишет "Коммерсантъ", компания выкупила помещение клуба в Новосибирске площадью 1,2 тысячи кв. м. Стоимость сделки составила 47,7 млн рублей.
Алтайский ритейлер забрал себе первый этаж и подвал дома, в будущем, вероятно, здесь будет располагаться супермаркет сети. Интересно, что в этом же здании уже открыт магазин "Холди Дискаунтер". Впрочем, отношение к "Марии-Ра" в Новосибирской области сейчас неоднозначное из-за ЧП с убитой собакой администратором магазина. Возбуждено уголовное дело, сотрудник пока отстранен от своих обязанностей. Часть наиболее радикально настроенных горожан даже грозились объявить бойкот торговой сети.
Напомним, летом 2017 года "Мария-Ра" на торгах в рамках банкротства ФК "Кемерово" приобрела нежилое помещение площадью 577 кв. м за 19,85 млн рублей при стартовой цене 11,67 млн рублей. Недвижимость также находится в Новосибирске.
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Конкурсное производство в ООО "Футбольный клуб "Кемерово" было открыто в феврале 2016 года. На тот момент требования кредиторов клуба превышали 276,4 млн рублей. ООО "ФК "Кемерово" известно тем, что в интересах компаний "Аква груп" предпринимателя Константина Яковлева приобретало недвижимость в Новосибирске и Кемерово.
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