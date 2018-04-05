Власти Иркутска назначили служебную проверку после того, как ученик девятого класса случайно ранил ножом одноклассника. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, инцидент произошел во время занятий. На уроке информатики один из учеников играл складным ножом. Подросток втыкал нож в спинку впереди стоящего стула. В результате неосторожных действий было нанесено ранение однокласснику.
Сначала школьнику оказали помощь в медпункте, затем его отправили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
В школе рассказали, что ученики между собой не конфликтовали. По характеру они оба спокойные, учатся удовлетворительно.
Комментарии
я так помнится в 7 классе волосы подпалил, сидел зажигалкой чиркал)))
По характеру спокойный, но нож в спину метнул прямо на уроке. Страшно подумать, что там неспокойные вытворяют.
А в школу можно ножи приносить?
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