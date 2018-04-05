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Суд в Алтайском крае вынес приговор в отношении водителя, по вине которого произошло ДТП, а пассажир транспортного средства стал инвалидом.
Как сообщили в краевой прокуратуре, авария произошла в июле прошлого года. "Обвиняемый, двигаясь по автомобильной дороге района, не принял должных мер к снижению скорости и остановке автомобиля, не убедился в безопасности дальнейшего движения и начал выполнять маневры, а именно поворачивать в левую, а затем в правую сторону по ходу движения и, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим съездом в кювет и опрокидыванием", — уточняют обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.
В результате ДТП пассажиру машины был причинен тяжкий вред здоровью, и теперь он не в состоянии передвигаться самостоятельно из-за паралича.
Водителя же приговорили к ограничению свободы на срок два года и два месяца. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на двухлетний срок.
Помимо этого, с водителя взыскано в пользу потерпевшего 650 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Комментарии
650 тыс. за то, что сделал человека овощем ппц...
5.04.2018 15:23
- гость -
Не только, 2 года сидеть ещё. Хотя, конечно, и это мало.