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Водителя на Алтае осудили за то, что он сделал своего пассажира инвалидом

, ИА "Амител"
Обвиняемого приговорили к двум годам и двум месяцам ограничения свободы

Фото: cod71.ru

Суд в Алтайском крае вынес приговор в отношении водителя, по вине которого произошло ДТП, а пассажир транспортного средства стал инвалидом.

Как сообщили в краевой прокуратуре, авария произошла в июле прошлого года. "Обвиняемый, двигаясь по автомобильной дороге района, не принял должных мер к снижению скорости и остановке автомобиля, не убедился в безопасности дальнейшего движения и начал выполнять маневры, а именно поворачивать в левую, а затем в правую сторону по ходу движения и, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим съездом в кювет и опрокидыванием", — уточняют обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.

В результате ДТП пассажиру машины был причинен тяжкий вред здоровью, и теперь он не в состоянии передвигаться самостоятельно из-за паралича.

Водителя же приговорили к ограничению свободы на срок два года и два месяца. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на двухлетний срок.

Помимо этого, с водителя взыскано в пользу потерпевшего 650 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.04.2018 15:23
- гость -

650 тыс. за то, что сделал человека овощем ппц...

0  0
5.04.2018 15:31
- гость -


5.04.2018 15:23
- гость -
Не только, 2 года сидеть ещё. Хотя, конечно, и это мало.

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