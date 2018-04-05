Фото: msktaxist.ru
Барнаульская агломерация в ближайшее время пополнится сразу четырьмя новыми муниципалитетами. Помимо Павловска в нее войдут Тальменский, Косихинский и Калманский районы. Об этом заявил заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Химочка в четверг, 5 апреля, выступая на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
По его словам, все важные транзитные сообщения проходят через Барнаульскую агломерацию. Так, 25% трудоспособного населения Первомайского района работает и несет воинскую службу именно на территории Барнаула. Это около 7 тысяч человек. Как отметил Вячеслав Химочка, в среднем на то, чтобы добраться до работы, они затрачивают до полутора часов.
"С 2009 года три муниципальных образования подписали соглашения о вхождении в Барнаульскую агломерацию. Пока в нее вошли только Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район. Общая численность превышает 825 тысяч человек. В концепцию развития агломерации входит ее расширение. Это Тальменский район, Косихинский, Калманский. С Павловским районом уже подписано соглашение. Думаю, в ближайшее время он уже станет членом нашей ассоциации", — отметил Вячеслав Химочка.
В данный момент между муниципалитетами разрабатывается 20 программ. Однако на их реализацию требуется большое количество средств. К тому же Бюджетный кодекс не позволяет тратить деньги на проекты в других муниципалитетах. После объединения с этими районами население агломерации приблизится к миллиону человек.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин неоднократно высказывался о расширении Барнаульской агломерации, предлагая в нее включить, в частности, Тальменку и Павловск, тем более что до этих райцентров построены современные автомобильные дороги, позволяющие довольно быстро добираться до населенных пунктов.
Параллельно с этим решается вопрос о создании Бийской агломерации, куда также войдут несколько районов Алтайского края.
Комментарии
Вот же круто, а зачем? (с)
да давайте весь край включим. щас же дорог скоростных настроят
5.04.2018 16:10
Больше крепостных - детишек же надо обеспечить
Федеральные деньги..
Это чтоб в этих районах полностью закрыть школы и больницы?
Гениально
Это чтоб в этих районах полностью закрыть школы и больницы?
конечно. в городе же есть)))