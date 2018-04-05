Экс-глава Госкомстата России Юрий Юрков найден мертвым в своем коттедже, который расположен в Новой Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.
Источник пишет, что Юрков занимал много значимых государственных постов, однако особенно прославился на госкомстатовском. После задержания Юркова сотрудниками ФСБ в 1998 году его отправили в изолятор Лефортово. Юркова и его подельников подозревали в том, что они намеренно занижали статистические данные о крупных компаниях, чем помогали им снижать налоги. Тогда он получил 4,5 года колонии.
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