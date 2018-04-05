Минпромторг России отправил в правительство перечень товаров, которые могут быть промаркированы. Об этом пишут "Ведомости".
В список товаров, которые предлагают промаркировать, вошли непродовольственные товары (духи, шины, блузки, пальто, бытовая химия, постельное белье) и продукты питания: детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, молочная продукция.
Как сообщается, сейчас идет обсуждение перечня, но от правительства точный ответ по-прежнему не получен.
В настоящее время в нашей стране действует маркировка меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по маркировке лекарств. В планах Минпромторга с 2018 года расширить перечень маркируемых товаров. "Это касается верхней одежды, курток, блузок, сорочек, туалетной воды, духов, фотокамер и колесных дисков", – говорил в прошлом году глава ведомства Денис Мантуров.
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