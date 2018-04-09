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"Игрополис" устроит грандиозный детский выпускной

, ИА "Амител"
"Игрополис" приглашает провести выпускной для детей с размахом

Вот и пришла весна, а значит, настало время подумать о том, где и как организовать выпускной для своего ребенка. Будь то школа или детский сад — это всегда непросто. Развлекательный комплекс "Игрополис" предлагает родителям выпускников легкое решение организации по-настоящему веселого детского праздника.

"Игрополис" приглашает детей до 14 лет провести классный праздник по лояльным ценам! Группам от 10 человек предоставляется СКИДКА 30% *

Детский клуб "Игрополис" - это 1500 кв. м развлечений:

  • лабиринт "Морская галактика" 
  • веревочный парк 
  • игровые автоматы 
  • большой скалодром 
  • батут 
  • стильное детское кафе
  • интересные развлекательные программы 

Когда все вопросы по предстоящему празднику решены, а задачи делегированы, можно расслабиться и наслаждаться праздником вместе с ребенком. В "Игрополисе" скучно не будет даже родителям. С "Игрополисом" любой праздник — это легко и просто.

Запись и подробности по телефону: 57-00-63

 

 *для детей до 14 лет, скидка 30% действует до 30.06.2018 г.

 

 

Детский развлекательный комплекс "Игрополис"
г. Барнаул, просп. Ленина, 154а, корпус 1, этаж 3
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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