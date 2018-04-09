Вот и пришла весна, а значит, настало время подумать о том, где и как организовать выпускной для своего ребенка. Будь то школа или детский сад — это всегда непросто. Развлекательный комплекс "Игрополис" предлагает родителям выпускников легкое решение организации по-настоящему веселого детского праздника.
"Игрополис" приглашает детей до 14 лет провести классный праздник по лояльным ценам! Группам от 10 человек предоставляется СКИДКА 30% *
Детский клуб "Игрополис" - это 1500 кв. м развлечений:
- лабиринт "Морская галактика"
- веревочный парк
- игровые автоматы
- большой скалодром
- батут
- стильное детское кафе
- интересные развлекательные программы
Когда все вопросы по предстоящему празднику решены, а задачи делегированы, можно расслабиться и наслаждаться праздником вместе с ребенком. В "Игрополисе" скучно не будет даже родителям. С "Игрополисом" любой праздник — это легко и просто.
Запись и подробности по телефону: 57-00-63
*для детей до 14 лет, скидка 30% действует до 30.06.2018 г.
Детский развлекательный комплекс "Игрополис"
г. Барнаул, просп. Ленина, 154а, корпус 1, этаж 3
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