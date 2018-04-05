Фото: openpolice.ru
Полиция в Бийске задержала 42-летнего местного жителя по подозрению в грабеже, совершенном с незаконным проникновением в жилище.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 53-летняя горожанка вернулась с работы домой и не сразу смогла открыть входную дверь ключом.
"Пока она пыталась понять, что произошло с замком, дверь внезапно распахнулась, и из квартиры выбежал незнакомец. Оттолкнув женщину, он сбил её с ног и поспешно скрылся в неизвестном направлении", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Хозяйка обнаружила, что из ее жилья пропали деньги. Вскоре оперативники сумели установить подозреваемого, которым оказался бийчанин, ранее уже совершавший серию квартирных краж с использованием отмычки.
В данный момент по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Это не грабитель. Он же крал в её отсутствие, а когда она пришла, то позорно сбежал. Не позорьте звание грабителя)
Опять наш гуманный суд оправдает, он случайно зашлел в квартиру и случайно взял деньги случайно толкнул. И выдет не виновным.