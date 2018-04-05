Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" возглавил пятерку худших авианосцев в мировой истории из тех, которые когда-либо были спущены на воду. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The National Interest.
Издание пишет, что заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995 году и уже в России. В 1996 году он попал в аварию и около двух лет был в ремонте. Затем он время от времени "выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой". И только в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии). Там он потерял два самолета: МиГ-29К и Су-33.
Источник пишет, что неудачи преследовали российский авианосец из-за низкого качества строительства и плохой поддержки.
Также в список худших авианосцев вошли британский Eagle (спущен на воду в 1918-м), французский Bearn (спущен в 1920-м), японский Kaga (спущен в 1921-м) и американский Ranger (спущен в 1934-м).
Комментарии
Это ещё ладно. Наша победа во второй мировой - худшая из всех побед во второй мировой. Воевали больше всех, получили меньше всех.
Ого, наш через пол века построили и рейтинг побил. Надо было постараться! Может ракетами надежнее, а его на переплавку пустить?
Наш авианосец справился с теми задачами , которые ему ставило минобороны.
А вот что можно сказать о Дональде Куке или тех американских и британских кораблях, что ломались при первом же спуске на воду ?
Все их рейтинги достойны хорошего смеха.
5.04.2018 17:32
Неуч, в том-то и дело, что он авианесущий крейсер, помимо авиации у него крылатые ракеты и очень неплохое ПВО. Он способен один уничтожить АУГ американцев. Скорость очень приличная (одна из лучших, если не лучшая), удельная вооруженность лучшая. Один недостаток - на Севере для него нет базы (был предназначен для средиземки).