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Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть высказался об участии в губернаторских выборах, которые пройдут в регионе осенью текущего года.
"У нас идет мозговой штурм, у нас предстоит в партийной организации отчетно-выборная кампания, и во время этой отчетно-выборной кампании будет в том числе обсуждаться вопрос нашего участия в выборах губернатора", — цитирует Локтя ТАСС.
Он подчеркнул, что в данный момент конкретная кандидатура от коммунистов еще не определена.
"Как дальше будет складываться, время покажет. Еще не наступил тот момент, когда можно было бы [говорить]", — цитирует слова градоначальника "НДН.инфо".
Ранее неоднократно сообщалось, что мэр Новосибирска, являющийся руководителем областной организации КПРФ, может заявить свою кандидатуру на выборах губернатора.
Одним из главных его соперников, как ожидается, станет временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников.
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