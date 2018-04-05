Сотрудники ГИБДД наметили план борьбы со смертностью на дорогах. Отметим, что нулевой смертности планируют достичь к 2030 году, сообщает газета "Коммерсант".
Как пишет издание, в рамках новой программы обсуждается широкий набор мер. В их числе установка на машины так называемых "алкозамков". Такое устройство не даст завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик.
Кроме этого, в ведомстве хотят увеличить число перекрестков с круговым движением, так как они считаются более безопасными, чем классические светофорные.
Кроме этого, в ГИБДД рассматривают возможность выдачи временных прав для водителей-новичков с последующей заменой на постоянное удостоверение при отсутствии грубых нарушений ПДД.
Также в планах ввести строгий запрет на пользование любыми гаджетами за рулем. Однако, как отмечает газета, конечный вариант плана может серьезно видоизмениться.
Комментарии
Зачем столько сложностей. Есть же старый испытанный едроспособ. Запретить автомобили!!! Куда обращаться за наградой за гениальное предложение?
самое эффективное - это чтобы не было никаких неприкасаемых!