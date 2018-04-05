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Нарушения в работе Московской биржи вскрыли Генеральная прокуратура и Центробанк — речь идет о несоблюдении законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
Он уточнил, что вскрылись факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке.
"В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года", — добавил Куренной.
Также, как установили прокуроры, в списки инсайдеров не были включены члены ревизионной комиссии. Кроме этого, были выявлены факты использования работниками биржи программ для организации доступа к торгам. Между тем эти программы запрещены локальными актами о предотвращении конфликта интересов.
В итоге Мосбиржу привлекли к ответственности в административном порядке — выписан штраф в размере 300 тысяч рублей за каждое нарушение.
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