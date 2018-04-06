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Администрация города Барнаула рассматривает вопрос о создании специальной системы водоотведения на правом берегу Оби общей стоимостью миллиард рублей. При этом непонятен источник финансирования, поскольку работы очень затратные.
Как сообщил заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Химочка в четверг, 5 апреля, на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, сейчас рассматривается вопрос о строительстве системы водоотведения. Это необходимо для застройки правого берега Оби и территории между Барнаулом и Новоалтайском. Строительство системы водоотведения даст импульс развитию этой территории и улучшит экологическую обстановку.
"Этот проект касается всей агломерации. Необходимо запроектировать и построить коллектор до города Новоалтайска, чтобы очищенные стоки выбрасывались в реку Обь. Стоимость проекта превышает миллиард рублей. Мы работаем над созданием проектно-сметной документации. На следующий год будем ставить вопрос перед администрацией Алтайского края", — отметил Вячеслав Химочка.
Отметим, что представитель городской администрации добавил, что прорабатывается вопрос о строительстве выставочного центра на правом берегу Оби за новым мостом. Об этом проекте известно давно, его строительство неоднократно переносили из-за отсутствия источников финансирования. Как отметил Химочка, общая стоимость центра – 1,5 миллиарда рублей и 300 миллионов уйдет на создание площадки для объекта.
Комментарии
Борьба с ветряными мельницами.Природу сложно обмануть.
Любой грамотный строитель знает,что сваи в болото выбиваются на много легче,чем в глину, а стало быть затраты на забивку свай станут мизерными,вследствии чего цена за кв.м на правом берегу Оби неукоснительно пойдёт вниз,и даже пенсионер ср средней пенсией сможет себе купить хатку,и порадывать своих внуков?