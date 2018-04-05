Жительницу Барнаула приговорили к условному сроку за продажу автомобиля Nissan Juke, который она купила в кредит. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что осужденная дала объявление о продаже машины. На него откликнулась другая женщина. Покупательница передала ей свой автомобиль Mazda-3, а также доплатила 276 тысяч рублей.
В скором времени Nissan Juke у покупательницы изъяли судебные приставы из-за неуплаты кредита прежней владелицы.
Подсудимая вину не признала и пояснила суду, что не знала о том, что автомобиль находился в залоге, подписи в договоре ей не принадлежат. Однако суд вынес ей условное наказание. Кроме того, обязал полностью возместить ущерб потерпевшей в течение четырех месяцев.
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