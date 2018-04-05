На пять лет за 28 млн: Барнаульскому элеватору снова ищут арендатора

11 мая Фонд имущества Алтайского края проводит аукцион на право заключения договора аренды в отношении объектов недвижимого имущества, являющихся госсобственностью региона. Речь идет об активах Барнаульского элеватора.
За плату во временное пользование будет передано недвижимое имущество, расположенное в краевом центре по адресам: улица Промышленная, 84 и 84в, улица Интернациональная, 5. В списке значится 32 наименования. В их числе — лаборатория, клуб, силосный корпус, башня-зерносушилка, галерея, склад, здание гречезавода, мельница, котельная, бойлерная, склад готовой продукции, цех отрубей и отходов элеватора, железнодорожный путь, гараж для легковых автомобилей и др.
Комплекс будет передан в аренду сроком на пять лет. Целевое назначение имущества — для переработки зерна и выпуска хлебопродуктов. Начальная цена договора аренды (годовая плата) — 5,628 млн рублей, шаг аукциона — 281,4 тысячи рублей. Цена, сложившаяся на аукционе, является арендной платой за год.
Таким образом за весь срок пользования элеватором претенденту придется выложить как минимум 28,15 млн рублей.
В прошлый раз подобный аукцион проводили еще в начале 2016 года. Кстати, ценник тогда равнялся 51,5 млн рублей. Победителем два года назад стало ООО "ЗерноСбыт", кроме того, на лот претендовал и Черемновский сахарный завод. Видимо, именно эта компания может считаться фаворитом предстоящего аукциона. До конца 2015 года элеватор занимала "Барнаульская мельница".
"Зерносбыт" был вынужден оставить имущественный комплекс, так как не выплачивал арендную плату. Последнее время на элеваторе работала компания "Грейн".
Интересно, что осенью прошлого года с инициативой передать промкомплекс под свое "крыло" выступило Барнаульское станичное казачье общество. Более того, на эту тему даже прошла встреча с председателем Алтайского Заксобрания Александром Романенко. Впрочем, дальнейшего продолжения история тогда не получила.
Комментарии
фото хоть бы того элеватора поставили
- гость - "фото хоть бы того элеватора поставили"
Это и есть Барнаульский элеватор!
то церковь, то казаки, то какие то псевдообщественные организации отжимают недвижимость на халяву в Барнауле.
5.04.2018 17:13
Александр
раньше фото другое было.
Церкви отдайте, у них денег много. Будем жрать лебеду и солому, зато со скрепами и здоровенным храмом. Прикиньте как будут в зернохранилищах звучать голоса здоровенных сытых попов?
Карлуше большое спасибо не отдал Мельнику в аренду вот теперь он потихоньку и зарваливается